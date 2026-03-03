MLA Gynekologi - mottagning och operation
Meliva söker en MLA till specialistvårdsområde gynekologi som vill vara med och forma framtidens specialistvård. Vi har mottagningar inom gynekologi på Södermalm, Östermalm, Norrmalm samt Nacka. I denna tjänst kommer du vara ansvarig som MLA för mottagningen på Södermalm, samt vår operativa verksamhet på Nacka. Du kommer även arbetsleda lokala MLA: er på samtliga enheter. I denna roll får du kombinera klinisk erfarenhet, systemförståelse och ledarskap för att stärka vår medicinska kvalitet och patientsäkerhet. Vi söker dig som är en förtroendeingivande, nyfiken och relationsbyggande kraft - en person som skapar trygghet i vardagen och riktning i utvecklingen.
Det här är rollen för dig som vill bidra till en modern, lärande och sammanhållen specialistvård där medicinskt ansvar, kvalitet och förbättringsarbete står i centrum.
Rollen
Uppdraget som Medicinsk ledningsansvarig för område Gynekologi syftar till att stärka Melivas medicinska kvalitetsarbete på regional och lokal nivå. Rollen ökar närhet, tillgänglighet och tydlighet i medicinska frågor, och fungerar som stöd till verksamhetschefer, lokala MLA och den lokala ledningen. Rollen innefattar även ett arbetsledande uppdrag för verksamhetens övriga lokala MLA: er.
Verksamhetsnära stöd och relationer
Stötta verksamhetschefer och lokala MLA: er i medicinska frågor och patientsäkerhet.
Hålla månatliga läkarmöten för verksamhetens läkargrupp.
Vara rådgivare i komplexa patientärenden och särskilda utredningar.
Bygga starka relationer inom Melivas specialistvård.
Medicinsk samordning och kvalitetsutveckling
Delta i Specialistvårdens Medicinska Råd och bidra till utveckling och enhetliga riktlinjer.
Följa upp medicinsk kvalitet (avvikelser, klagomål, LÖF, IVO) och ta fram handlingsplaner.
Driva förbättringsarbete och sprida effektiva rutiner och arbetssätt.
Initiera och samordna patientsäkerhetsarbete.
Strategiskt stöd och utveckling
Delta i ledningsgruppen och bidra med medicinskt perspektiv i strategiska beslut.
Stödja verksamheten med relevanta medicinska insatser.
Medverka i arbetet med trainee-utbildning inom operativa verksamheten, kompetensutveckling och innovationsinitiativ.
Extern förankring och modernisering
Delta i nätverk och forum för att bevaka utvecklingen inom den gynekologiska vården.
Utforska och implementera nya vårdformer och digitala arbetssätt.
Kultur och professionell stolthet
Driva medicinska utvecklingsfrågor som stärker Melivas kultur och attraktionskraft.
Vara en förebild inom professionen.
Din profil
Du är en trygg och erfaren specialistläkare inom gynekologi och obstetrik som kombinerar klinisk kompetens med systemtänkande. Du rör dig obehindrat mellan vardagens konkreta medicinska frågor och strategiska diskussioner i ledningen. Du är rådgivare, kravställare och kulturbärare i ett - och du trivs i en roll där kvalitet, patientsäkerhet och utveckling är centrala.
Personliga egenskaper och arbetssätt
Analytisk och strukturerad, med förmåga att tolka medicinska kvalitetsdata (avvikelser, IVO-ärenden) och omsätta dem till relevanta åtgärder.
Relationsskapande och kommunikativ, van att skapa trygghet i medicinska frågor och att leda forum där professionen samlas.
Utvecklingsorienterad och handlingskraftig, med förmåga att driva förändringar utan att tappa riktning eller helhetsperspektiv.
Pedagogisk och inkluderande, med god förmåga att coacha, handleda och bidra till lärande mellan enheter.
Systemtänkande, med förståelse för hur medicinsk kvalitet, ekonomi, kompetensförsörjning och patientsäkerhet hänger ihop i specialistvården.
Kompetensprofil
Specialist i gynekologi och obstetrik med minst 3 års erfarenhet.
Erfarenhet av medicinskt ledningsarbete (MLA, verksamhetsledning eller patientsäkerhets-/kvalitetsarbete).
God förmåga att arbeta datadrivet, analysera kvalitetsresultat och leda förbättringsinitiativ.
Stark kommunikativ förmåga i tal och skrift.
Flytande svenska i både tal och skrift.
Det som utmärker dig i rollen
Du bygger broar mellan verksamhetschefer, lokala MLA och professionen.
Du säkerställer att medicinska perspektiv får rätt tyngd i ledningsdiskussioner och strategiska beslut.
Du skapar struktur, uppföljning och engagemang i medicinskt kvalitetsarbete.
Du tänker modernt och framtidsinriktat, men med stabil förankring i evidens och patientsäkerhet.
Du bidrar till att stärka Melivas professionella stolthet och kultur genom att vara en närvarande och engagerande representant för medicinsk kvalitet.
Du stärker Melivas interna stolthet och professionella identitet.
Om Meliva
Meliva är en vårdgrupp i tillväxt - med verksamheter inom primärvård, specialistvård och företagshälsa.
Vi är en del av den nordiska vårdkoncernen Mehiläinen, som har levererat kvalitativ vård sedan 1909. Med rötter i Finland kombinerar vi det personliga bemötandet med den digitala vårdens möjligheter.
Hos oss möter du en värderingsstyrd kultur där liv och hälsa står i fokus - för både patienter och medarbetare.
Om anställningen
Omfattning: Heltid. Krav på minst 75% kliniskt arbete för tjänsten enligt regionens riktlinjer.
Anställningsform: Tillsvidare eller enligt överenskommelse
Placering: Södermalm, Stockholm. En delad tjänst både mottagning, ledning samt administrativt arbete. Samarbete mellan lokala MLA: er på Norrmalm, Östermalm och Nacka.
Lön: Enligt överenskommelse
