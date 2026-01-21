Mjukvaruutvecklare C/C++
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Som mjukvaruutvecklare blir du en del av ett team som utvecklar applikationsmjukvara till avancerade produkter för militära siktes- och eldledningssystem. Produkterna används både till sjöss och på land, bland annat för skydd mot drönarattacker. Du arbetar nära både interna ingenjörsdiscipliner och kund, med fokus på att få funktionalitet att fungera och verifieras i kundens miljö.
Du tillhör ett engagerat mjukvaruteam och samarbetar tätt med system-, elektronik- och mekanikingenjörer i en inkluderande kultur där innovation och teknisk utveckling står i centrum.
ArbetsuppgifterUtveckla och vidareutveckla applikationsmjukvara för inbyggda system i C/C++
Arbeta i agilt team med fokus på leverans, kvalitet och kontinuerlig förbättring
Testa och verifiera funktionalitet i kundens miljö
Samarbeta nära med system-, elektronik- och mekanikingenjörer samt ha dialog med kund vid behov
Bidra till tekniska lösningar och felsökning i komplexa system
KravMinst 3 års erfarenhet av mjukvaruutveckling för inbyggda system
Minst 3 års erfarenhet av C och C++
Erfarenhet av agilt teamarbete
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av mjukvaruarkitektur
Kunskap om realtidsoperativsystem
Kunskap i PythonSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
