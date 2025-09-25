Mjukvaruutvecklare - Embedded (14082)

Professional Galaxy AB / Datajobb / Jönköping
2025-09-25


Professional Galaxy söker efter en utvecklare som kan med kort varsel ansluta sig till och snabbt bli produktiv i ett befintligt team. Expertisen kring att utveckla flygkritisk mjukvara finns inom teamet men det förväntas en att man tidigare jobbat i större projekt med en mer traditionell kravbaserad utvecklingsmetodik. Arbetet består av att jobba med kravnedbrytning och implementering.
Omfattning krav: 100% on site
Skallkrav:
Nivå 4 minst 8-12 års erfarenhet inom aktuellt område på heltid (mycket djup/hög kompetens eller generalist kompetens) * Embedded C programming. * Jobbat med säkerhetskritisk mjukvara. * Kravbaserad utveckling. * Vana av att jobba systematiskt med krav och implementation * Har meriterade erfarenheter av att fullföljt större projekt
Meriterande: * Jobbat enligt DO178 B/C * Jobbat med CAN och/eller AFDX nätverk. * Jobbat med Gateway funktionalitet.
Uppdragslängd: 2025-10-01 till 2026-06-30
Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående eller senast 2025-09-29.

