Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Om uppdraget
Vi söker nu för närvarande mjukvarudelprojektledare till vår utvecklingsavdelning inom marin mjukvara för framtidens försvar, mer specifikt vår framgångsrika produkt - 9LV CMS. Vi hanterar alla aspekter av utveckling från grunden - från plattformslösningar till användargränsytor.
Din roll: Våra mjukvaruteam ansvarar autonomt för sin kravhantering, design, implementation och test av mjukvara samt all detaljplanering som rör funktionen i de marina ledningssystemen. Våra kundprojekt ansvarar för att varje fartygsklass får ett system som är skräddarsytt efter deras behov. Som mjukvarudelprojektledare ansvarar du för gränssnittet mellan våra mjukvaruteam och kundprojekt samt att ha samordning och kontroll över att våra team synkroniserat levererar till kundprojekten med rätt funktionalitet i rätt tid och till överenskommen budget. Det betyder att du kommer att arbeta praktiskt med vårt projekthanteringsverktyg för att ha kontroll över budget och övergripande funktionsplanering i både sprintar och kvartalsplaneringar. Det innebär också att ta fram data och statistik vid månadsuppföljningar för respektive team.
Din profil: -Vi söker dig som har en teknisk bakgrund, förmodligen högskoleingenjör, civilingenjör eller motsvarande och duhar minst 8 års relevant erfarenhet.-Vi tror att du har arbetat som delprojektledare/assisterande projektledare inom mjukvaruutveckling i minst tre år och nu känner dig redo för att testa en ny aspekt av projektledning. -En annan möjlighet är att du har erfarenhet som scrum master och nu känner dig redo att ta dig an ett nytt ansvarsområde. -Du är intresserad av att bidra till det gemensamma genom att kommunicera med alla, från utvecklare, scrum master och produktägare till kundprojektledare. -Vi tror därför att du har ett samarbetstänkande där du kan se saker ur olika perspektiv som också uppmuntrar till ett öppet, förtroendefullt och innovativt klimat. -Som person är du verkligen en doer, villig att lösa alla problem som behövs för att hjälpa organisationen att klara sina leveranser.-Du har förmågan att kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som skrift.
Heltid på plats i kundens lokaler. Urval av kandidater sker löpande. Mycket goda möjligheter till förlängning.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Startdatum: 2026-03-02
Slutdatum: 2026-12-31
