Minigolf/Café
2026-01-12
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Vi söker medarbetare till Vrinnevi Minigolf!
Är du en social och energisk person som älskar att ge service i en härlig miljö? Nu söker vi nya medarbetare till vårt team på Vrinnevi Minigolf.
Hos oss är ingen dag den andra lik. Arbetet innebär en kombination av:
Kundbemötande: Hjälpa besökare med minigolfutrustning, bokningar och frågor.
Caféarbete: Förberedelse och servering av kaffe, fika och enklare maträtter. Städning och hålla caféet snyggt och inbjudande.
Underhåll: Se till att banorna och området runtomkring hålls i fint skick.
Evenemang: Hjälpa till att arrangera och hantera födelsedagskalas, företagsevent och andra aktiviteter.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad och tycker om att arbeta med människor i olika åldrar.
Har god arbetsmoral och kan hantera ett högt tempo när det behövs.
Är självgående och tar initiativ, samtidigt som du trivs med att arbeta i team.
Har erfarenhet av café- eller servicebranschen.
Har en känsla för detalj och kvalitet, såväl i kundbemötande som i skötseln av minigolfbanorna och caféet.
Vi erbjuder
* En härlig arbetsmiljö i Vrinnevi friluftsområde.
* Möjlighet att arbeta både vardagar och helger, med varierande arbetstider.
* Ett positivt och stöttande team som jobbar tillsammans för att ge våra besökare en fantastisk upplevelse.
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev där du berättar varför just du skulle passa hos oss!
Mejla till gabikourie@gmail.com
Senast [2026-05-30].
Vi ser fram emot att höra från dig!
Vrinnevi Minigolf - där service och glädje möts på banan.
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: Gabikourie@gmail.com
(org.nr 559279-5941)
Sprängasstensgatan 20 (visa karta
)
603 78 NORRKÖPING Jobbnummer
