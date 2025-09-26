Miljöinspektör
2025-09-26
Miljö- och klimatnämndens uppdrag är att vara drivande i stadens miljöarbete samt i skyddet av människors hälsa och miljön. I praktiken betyder det att miljöförvaltningen driver och samordnar stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling och därunder stödjer och driver på arbetet med att genomföra stadens miljö- och klimatprogram och nyttjandet av stadens miljöledningssystem. Dessutom har vi i vår myndighetsroll ansvar för tillsyn, prövning och kontroll enligt bland annat miljöbalken, samt livsmedels-, alkohol- och tobakslagarna. Detta också med syfte att skydda människors hälsa och miljön. Mer information om miljöförvaltningen och Göteborgs stad hittar du på www.goteborg.se. Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Är du den som vill bidra till att utveckla miljötillsynen tillsammans med nästan 70 inspektörskollegor? Nu söker vi dig som har gedigen erfarenhet av arbete som miljöinspektör för att stärka den samlade kompetensen på avdelningen för miljötillsyn.
Vi utvecklar löpande vårt arbetssätt för att den tillsyn vi bedriver ska ha så stor effekt som möjligt och stödja dem vi är till för. Du kommer arbeta på egen hand med stort eget ansvar men du arbetar även i team. Utifrån avdelningens verksamhetsmål har du stor frihet i hur du planerar ditt arbete. Hos oss är du en representant för en modern myndighet där vi är lyhörda och förändringsorienterade utifrån samhällets behov och förväntningar. Tillsynsinsatserna ska vara meningsfulla, så att de bidrar till att verksamhetsutövarna blir bättre på lagefterlevnad, egenkontroll och rapportering. God kommunikation och rättssäkerhet är viktiga byggstenar i vårt arbete.
Avdelningen består idag av tre enheter med olika team där du kan få möjlighet att arbeta med olika fokusområden och med olika tillsynsobjekt. Vår storlek är vår styrka! Hos oss får du med din erfarenhet goda möjligheter att fördjupa dig inom olika intresseområden och utveckla din och avdelningens kunskap tillsammans med många kunniga och engagerade arbetskamrater. Kvalifikationer
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av arbete som miljöinspektör eller annan erfarenhet som bedöms likvärdigt, till exempel arbete med förorenade områden, miljökvalitetsnormer och vattenskydd samt miljöpåverkan från anmälnings- och tillståndspliktiga anläggningar. Du har en relevant akademisk utbildning inom miljö- och hälsoskydd samt djup kunskap om miljölagstiftning. Du har kunskap om vad myndighetsutövning innebär och hur förvaltningslagen stöder oss i det dagliga arbetet. Tjänsten kräver god svenska i tal och skrift samt god generell IT-kompetens. En viktig förutsättning för att kunna arbeta med tillsyn i fält är att du har B-körkort.
Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information. Du har förmåga att delge myndighetsbeslut, såväl muntligt som skriftligt. Du uttrycker kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Du har förmåga att arbeta tillsammans med kollegor för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat.
Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du kan anpassa din arbetstakt vid perioder av högre arbetsmängd, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress. Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/brukarnas bästa i fokus. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av EDP Vision och kunskap om offentlig verksamhet.
ÖVRIGT
Vi gör löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är 19 oktober 2025. Vi påbörjar intervjuerna i vecka 43. Om du går vidare i rekryteringsprocessen så vill vi att inkommer med kopia på ditt utbildningsbevis och intyg som styrker dina tidigare anställningar.
Vill du veta mer om oss och vad vi gör, besök gärna vår Linkedin-sida: https://www.linkedin.com/company/miljoforvaltningen-goteborgs-stad
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279642". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs Stad , Miljöförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Marko Reinikainen marko.reinikainen@miljo.goteborg.se 031-368 39 10 Jobbnummer
9528440