Miljöinspektör
Ängelholms kommun, Miljöenheten / Hälsoskyddsjobb / Ängelholm Visa alla hälsoskyddsjobb i Ängelholm
2025-09-19
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ängelholms kommun, Miljöenheten i Ängelholm
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Huvuduppdrag Samhälle (där miljöenheten ingår) har som syfte att öka invånarnas livskvalitet och möjlighet att påverka sina levnadsförhållanden. Gemensamt skapar huvuduppdragets verksamheter förutsättningar för god hälsa, en attraktiv, tillgänglig och levande stadsmiljö, landsbygd och natur, en trygg och hälsosam inomhus- och utomhusmiljö, ett rikt utbud av kultur, idrott, fritid samt en god infrastruktur.
Miljöenheten söker dig som vill vara med och göra skillnad. Är du en person som är framåt, enkel i din kommunikation, social och nyfiken? Är du en lagspelare som samtidigt trivs med att arbeta självständigt, vågar ta egna beslut och har ett "jag fixar det!"-mindset? Då kan du vara den vi söker!
Vi letar efter en lösningsorienterad och modig kollega som gärna kliver fram, ser möjligheter och inte är rädd för att ställa frågor eller föreslå nya vägar. Hos oss jobbar vi tillsammans - vi tror på dialog, att hjälpa varandra och att bygga en arbetsmiljö där vi lyfter varandra.Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Hos oss får du möjlighet att arbeta brett inom miljöskydd, i en roll som till viss del formas efter din bakgrund och erfarenhet. Vi är en liten arbetsgrupp inom miljöenheten med starkt engagemang, hög kompetens och ett nära samarbete.
Tjänsten innebär framför allt arbete enligt miljöbalken, där dina uppgifter kan omfatta:
* Tillsyn av olika typer av miljöfarliga verksamheter
* Handläggning av ärenden kopplade till förorenad mark, inklusive ansvarsutredningar och att ställa krav på undersökningar och åtgärder
* Svara på remisser
* Handläggning av anmälningar och klagomål
* Utredningar och rådgivning inom miljöskyddsområdet
Exempel på aktuella tillsynsområden är nedlagda deponier, utsläpp till luft och vatten, vattenfrågor kopplade till förorenade områden samt nedskräpning. Din inriktning kan till viss del anpassas efter tidigare erfarenhet och intresse. Vi planerar arbetet gemensamt i gruppen, vilket ger goda möjligheter att påverka både arbetssätt och upplägg. Tillsynen varierar från dokumentgranskning till platsbesök och kan vara både anmäld och oanmäld.
Vi erbjuder dig:
* Ett omväxlande och meningsfullt arbete, där du bidrar till en hållbar miljö för invånare och verksamheter
* Stor frihet under ansvar, du får ta egna initiativ, driva ditt arbete framåt och samtidigt vara en viktig del i vår grupp
* En trivsam arbetsplats där vi ställer upp för varandra, löser saker tillsammans och värnar om en öppen och prestigelös stämning
Du kommer att kombinera administrativa uppgifter med arbete ute hos verksamheter och ha mycket kontakt med både kollegor inom enheten samt från andra delar av kommunen, verksamhetsutövare och privatpersoner.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Relevant naturvetenskaplig högskoleutbildning eller likvärdigt
* Några års erfarenhet av tillsyns- och utredningsarbete, t.ex. som miljöinspektör, miljökonsult eller som verksamhetsutövare
* Goda kunskaper om miljölagstiftning
* Förmåga att kommunicera tydligt både muntligt och skriftligt och anpassar kommunikationen utifrån mottagaren
* B-körkort (bilkörning ingår i tjänsten)
Erfarenhet av arbete med förorenad mark, masshantering eller andra tillsynsområden inom miljöskydd är meriterande.
Som person är du:
* Modig och beslutsam, du vågar fatta beslut även i komplexa frågor
* Flexibel och lösningsorienterad, du ser möjligheter och hittar vägar framåt
* En lagspelare, du tror på dialog och hjälper gärna kollegor, samtidigt som du är självgående och trygg i att arbeta självständigt
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser fram emot att få välkomna en ny kollega till vår grupp.
Intervjuer hålls preliminärt den 21 och 23 oktober.
ÖVRIGT
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till vilka rekryteringskanaler vi önskar använda. Därför undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278622". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ängelholms kommun
(org.nr 212000-0977) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ängelholms kommun, Miljöenheten Kontakt
Enhetschef Miljöenheten
Eva Granath Henningsson eva.granathhenningsson@engelholm.se 0431-468251 Jobbnummer
9517628