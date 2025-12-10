Miljö-och hälsoskyddsinspektör
2025-12-10
Kristinehamns kommun har cirka 24.000 invånare och ligger vid Vänerns strand i Värmland. Här finns ett bra företagsklimat, ett rikt kultur- och fritidsliv samt tillgång till vacker skärgård och natur.
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågorna, bygglovshanteringen och geodatafrågorna i kommunen. Verksamheten regleras av lagar och styrs av en politisk nämnd, miljö- och byggnadsnämnden. Vi är både myndighetsutövande och rådgivande och önskar att vår organisation ska kännetecknas av att vi ger god service till de som bor och verkar i Kristinehamns kommun.
På miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen arbetar ca 26 personer.
Du kommer att arbeta på miljö- och hälsoskyddsenheten som består av 8 engagerade inspektörer och en miljöchef.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Vi erbjuder arbetsuppgifter inom miljöbalkens tillsynsområde och vi söker nu en engagerad medarbetare som vill stärka upp vårt team. Vi söker främst en kollega som kommer att arbeta med tillsyn av skolor och förskolor, bostadsklagomål samt tillsyn av miljöfarliga verksamheter. Innehållet i tjänsten kan till viss del anpassas utifrån din kompetens och dina erfarenheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad miljö- och hälsoskyddsinspektör eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av tillsyn i kommunal verksamhet.
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, tar egna initiativ, har lätt för att utrycka dig i tal och skrift samt god förmåga till självständigt arbete.
Som person kan du ställa krav, är tydlig och kan fatta beslut, men samtidigt är du lyhörd i rollen som myndighetsutövare. Du besitter en god social kompetens och i en rådgivande roll kan du på ett professionellt sätt förmedla information.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort krävs.
ÖVRIGT
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och ha en god kommunikation med dig som söker jobb hos oss, ber vi dig att endast skicka in din ansökan via ansökningslänken i annonsen. Frågor som rör rekryteringsprocessen hanteras av rekryteringsenheten. Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristinehamns kommun
Kristinehamns kommun, Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
Rekryteringskonsult
Maria Harling rekrytering@kristinehamn.se Jobbnummer
