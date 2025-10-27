Miljö- och planeringstekniker
Är du vår nya miljö- och planeringstekniker?
Vill du ha ett jobb där du får samarbeta tätt med kommunen, entreprenörer och kunder för att skapa smarta och hållbara lösningar? Som miljö- och planeringstekniker hos Tekniska verken är du med och säkerställer att våra system för avfall och slam fungerar smidigt i vardagen - och bidrar till praktiska lösningar som gör skillnad.
Som miljö- och planeringstekniker blir du en del av ett engagerat team som tillsammans arbetar för att skapa hållbara och välfungerande lösningar inom avfall och slamhantering. Du fungerar som en samordnande kontakt mellan Tekniska verken, kommunen, entreprenörer och våra kunder, med ansvar för frågor som rör planering, placering och utformning av avfallsutrymmen och slambrunnar. Dina dagar kommer att fyllas med att:
- ha kontakt med kommunen i frågor som rör planering och placering av avfallsutrymmen och slambrunnar
- samverka med våra entreprenörer
- vara rådgivande i frågor kopplade till avfallshantering
- ha dialog med privatkunder, bostadsbolag och verksamheter om avvikelser kopplade till arbetsmiljö, tillgänglighet och dimensionering
- bidra med teknisk rådgivning i både nya och befintliga projekt
Är du den vi söker?
Vi söker dig som trivs i en roll där samarbete och kommunikation är en självklar del av vardagen. Du har lätt för att skapa goda relationer - oavsett om det handlar om att samverka med kommunen, våra entreprenörer eller kunder. Som person är du strukturerad, med förmåga att se helheten och samtidigt fånga upp detaljerna som gör skillnad. Du har ett lösningsorienterat arbetssätt och är lyhörd i dialogen med andra.
Erfarenheter du tar med och delar med oss:
- Eftergymnasial utbildning inom relevant område alternativt annan erfarenhet som kan bedömas likvärdig
- B-körkort
- Goda kunskaper i svenska språket, såväl skriftligt som muntligt
Har du erfarenhet av avfallsbranschen ses det meriterande.
Vill du veta mer?
Är du intresserad av tjänsten och vill ha mer information, välkommen att kontakta rekryterande chef Johan Borg, 013-20 81 19. Facklig information lämnas av Emmelie Linderoth, Unionen, 013-30 86 12, Henrik Kruuse af Verchou, Akademikerföreningen, 013-20 83 56 eller Martin Eriksson, SEKO, 013-20 83 06. Ansvarig för rekryteringsprocessen är Filippa Dahlgren, HR-specialist Rekrytering, 013-30 87 41.
Välkommen med din ansökan!
Vi jobbar med löpande urval så skicka in din ansökan så snart som möjligt - dock senast den 16e november.
Tekniska verken-koncernen bedriver samhällsviktig verksamhet, och det kan därför bli aktuellt med en säkerhetsprövning i vissa rekryteringsprocesser. När det ska genomföras så informerar vi alltid kandidaterna om detta.
Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.
Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Ersättning
