Miljö- och Hållbarhetskoordinator
Ardagh Glass Limmared AB / Hälsoskyddsjobb / Tranemo Visa alla hälsoskyddsjobb i Tranemo
2025-09-24
Ardagh Group är en ledande leverantör av förpackningar i glas och metall. Vi levererar till livsmedels- och dryckesindustrin. Ardagh har 20 000 anställda fördelat på 63 fabriker i 16 länder globalt. I Norden har vi två glasbruk som producerar glas till dryckes och livsmedels industrin på den Nordiska marknaden. I Sverige är vi baserade i Limmared och i Danmark har vi vårt glasbruk i Næstved. Totalt omsätter vi 1,5 miljarder SEK och producerar 1,3 miljarder förpackningar per år.
Vill du vara med och utvecklas tillsammans med oss?
Glasbruket i Limmared, en del av den globala koncernen ArdaghGroup, söker en Miljö-och Hållbarhetskoordinator. Vi söker dig som är nyfiken, engagerad och gillar utveckling samt har en god administrativ förmåga.
Vi tillverkar glasförpackningar för livsmedels-och dryckesindustrin i Norden. Vår produktion sker i naturgas-och eluppvärmda ugnar, där rökgaser renas innan utsläpp.
En del av våra produkter vidareförädlas genom dekorering och coating.
Som Miljö-och Hållbarhetskoordinator så har du en nyckelroll i vårt arbete att samordna, följa upp och utveckla miljö-och hållbarhetsarbetet inom hela verksamheten. Du arbetar både administrativt och operativt för att säkerställa att vi följer gällande lagar, föreskrifter, tillstånd och standarder.
Du har god samarbets-och kommunikationsförmåga, är van i att arbeta i Office-programmen och hanterar både engelska och svenska i tal och skrift. Du har en akademisk utbildning inom relevant område alternativt relevant erfarenhet.
Tjänsten är heltid och tillsvidare.
Vi värdesätter dina personliga egenskaper och ser gärna att du bor i närområdet.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.
Vi är övertygade om att framgången i vår verksamhet beror på våra medarbetare. Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö där våra anställda känner sig behövda, kan utnyttja sin fulla potential och utvecklas.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ardagh Glass Limmared AB
(org.nr 556049-8833), http://www.ardaghgroup.com
514 83 LIMMARED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR chef
Maria Röpke maria.ropke@ardaghgroup.com 070-6779819 Jobbnummer
