Migrationsverkets IT-traineeprogram 2026
2025-12-15
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Ser du din framtida karriär i en omfattande IT-miljö med varierande och verksamhetsnära arbetsuppgifter? Låt vår resa bli en del av din utveckling!
Migrationsverkets IT-traineeprogram 2026 startar i höst och riktar sig till dig som är utbildad inom data eller IT.
Vi söker dig som vill vässa dina kunskaper i en roll som systemutvecklare eller IT-tekniker. Hos oss erbjuds du en nyfiken miljö där du får möjlighet att påverka, arbeta med utmanande lösningar och trygga anställningsvillkor. På vår digitaliserings- och utvecklingsavdelning - med ca 450 kollegor - arbetar vi i olika nätverk, vilket ger dig stora möjligheter att växa i din roll.
Upplägg
Som trainee hos oss integreras du direkt i IT-verksamheten. Tillsammans med andra traineer får du en gedigen introduktion till vår verksamhet och interna och externa utbildningar som anpassas efter din roll och dina behov. Vi kombinerar detta med studiebesök i vår breda verksamhet, bland annat på förvar och servicecenter. Du kommer att få en djup inblick i Migrationsverkets uppdrag och digitala transformation, samt lära dig vår teknik, våra system och plattformar.
Mer information om programmet och Migrationsverket som IT-arbetsplats finns på vår https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Jobba-med-it/Traineeprogram-inom-it.html.
Fadder
Du kommer att ha en dedikerad fadder som stöd genom hela programmet. Vi lägger stor vikt vid att du ska trivas och få möjlighet att lära känna dina kollegor genom aktiviteter som stärker teamkänslan.
Vi erbjuder
- En stor organisation att utvecklas i och öva ditt självledarskap
- Utbildning som anpassas efter din roll
- Teamarbete och roliga gemensamma aktiviteter
- Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete efter avslutat program
- Marknadsmässig lön och förmåner som generöst semesteravtal, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och föräldrapenningtillägg
Vem är du?
Vi söker dig som har ett stort intresse för teknik, utveckling och digitalisering. Du är nytänkande och bidrar med nya idéer och angreppssätt som kan omsättas i praktiken. Du ser helheten samtidigt som du förstår din roll i verksamheten och har viljan att bidra till verksamhetens utveckling. Att analysera komplex information och lösa svåra utmaningar är något du trivs med. Som person är du stabil, samarbetsvillig och lyhörd, och du har en konstruktiv inställning i mötet med andra.
Du som söker har:
- Akademisk utbildning om minst 120 hp inom IT, systemvetenskap, datavetenskap eller annan eftergymnasial teknisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för rollen. Utbildningen ska ha avslutats nyligen, senast två år före ansökningstillfället.
- Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift, eftersom du behöver kunna ta del av och delge komplex information på dessa språk.
- Svenskt medborgarskap eftersom anställningarna är placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan vid behov komma att genomföras.
Anställningsvillkor
Traineeprogrammet startar den 1 september 2026 och inleds med 4 veckors introduktion i Norrköping. Därefter kommer traineeprogrammet att genomföras i huvudsak på respektive placeringsort. Du kommer att vara provanställd i 6 månader, med målsättning att övergå till en tillsvidareanställning på den enhet du tillhört under programmets gång.
Placeringsorten är Norrköping, Linköping, Malmö eller Stockholm.
Gruppintervjuer inför traineeprogrammet är planerade till vecka 11-13 i Norrköping.
Observera att du behöver kunna delta på vår traineedag i Norrköping 26 maj 2026. Publiceringsdatum2025-12-15Så ansöker du
Välkommen att registrera ditt cv på vår webbplats senast den 30 januari 2026! Vi önskar inget personligt brev.
För frågor om programmet eller vår IT-utveckling vänligen mejla oss på trainee@migrationsverket.se
. För frågor om rekryteringsprocessen vänligen mejla cecilia.fritsch@migrationsverket.se
