MIG-svetsare
Ikett Personalpartner AB / Svetsarjobb / Arboga Visa alla svetsarjobb i Arboga
2025-09-17
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Arboga
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-17Om tjänsten
Vi söker nu en duktig MIG-svetsare till en spännande kund i Arboga!
Kunden tillverkar komplexa komponenter för hårda och krävande miljöer, som ställer höga krav på din kunskap som svetsare.
Du kommer i tjänsten till absolut största delen att svetsa MIG i mycket korta serier. Ofta är det enstyckstillverkning i rostfritt och svart material där du tillverkar komponenter från början, vilket ställer höga krav på din kunskap inom ritningsläsning, materialkännedom och svetsning.
Vill du ha stimulerande arbetsuppgifter och utmana dig själv som svetsare är detta ett mycket spännande uppdrag.
Långsiktigt behov. Start omgående eller enligt ÖK.Profil
Du som söker känner dig säker som MIG-svetsare.
Du har god kunskap i ritningsläsning och kan arbeta självständigt.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Joel Eliasson joel.eliasson@ikett.com Jobbnummer
9512988