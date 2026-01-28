Micasa Fastigheter söker två studenter till vår reception
2026-01-28
Vill du jobba för ett bolag som tar ett stort samhällsansvar, där hög kompetens och engagerade kollegor präglar stämningen? Är du student och letar efter ett extra jobb? Är du en person med god samarbetsförmåga och stark känsla för service? Är du dessutom en nyfiken och social person? Då kan tjänsten som receptionist hos Micasa Fastigheter vara något för dig.
Micasa Fastigheter bygger, förvaltar och utvecklar fastigheter - med omsorg. Vi är en del av allmännyttan i Stockholms stad. Vårt uppdrag är att erbjuda tillgängliga bostäder för stadens äldre och andra grupper som staden prioriterar på bostadsmarknaden.
Micasa Fastigheter har fått ett utökat uppdrag av Stockholms stad och kommer att behöva bygga samt renovera vårt fastighetsbestånd. Vi växer som bolag och på denna dynamiska resa står vi inför stora möjligheter! Vi söker nu två stycken Receptioniststudenter som vill vara med och bygga framtidens Stockholm!
Om tjänsten
Rollen som receptionist är en del av Kundserviceenheten inom avdelningen Affärsstöd där du rapporterar till enhetschef Kundservice. Du arbetar i ett team tillsammans med tre receptionister och sex kundtjänstmedarbetare. I rollen som receptionist är du bolagets ansikte såväl utåt som inåt, och har en mycket viktig roll. Förutom att bemanna receptionen arbetar du med administrativa arbetsuppgifter samt servicerelaterade frågor för att säkerställa en trivsam kontorsmiljö för bolagets anställda och andra som vistas hos oss på våra kontor.
Omfattningen är vid behov och kräver därför en viss flexibilitet. Kontoret finns i Kista/Husby och tjänsten är ca 15 tim/v.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Bemanna receptionen och ta hand om såväl besökare som kollegor
Stödja den interna verksamheten inom bolaget med servicerelaterade frågor
Ansvara för beställning och inköp av kontors-/förbrukningsmaterial samt profilkläder
In- och utkvittens av nycklar och passagebrickor
Ta hand om den allmänna trivseln på kontoren genom löpande inventering för att säkerställa att kontoret är rent och trivsamt
Ansvara för mötesrum samt rondering/påfyllning på kontoren
Ta emot, sortera och distribuera post, bud och paket inom bolaget
Assistera vid planering och genomförande för beställning/inköp av förtäring vid bolagsgemensamma aktiviteter, högtider och temadagar
Ansvara för fordonspark som att bland annat boka besiktning, service, däckbyte och tvätt. Säkra att utrustning tillhörande bilarna finns tillgängliga
Fakturahantering och leverantör/entreprenörkontakt t ex offertförfrågningar vid underhåll, reparationer och inköp till kontor och fordonspark.
Beställningar av luncher, fika mm
Registrera och följa upp felanmälningar som rör kontoren samt fordonsparkKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Pågående eftergymnasial utbildning inom förvaltning/drift/underhåll av fastigheter eller Facility management / kontorsservice
Erfarenhet från servicebranschen
Goda kunskaper i svenska i såväl tal som i skrift samt kunskap i engelska
Det är meriterande med:
Erfarenhet från arbete inom reception Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, ditt prestigelösa engagemang och din förmåga att identifiera och hantera uppkomna situationer. Rollen kräver en balans mellan att leverera utmärkt service och att självständigt agera utifrån behov och frågeställningar. För att lyckas i rollen behöver du ha en god samarbetsförmåga, då du blir en del av receptionsteamet.
Tillsammans strävar ni efter att ge bästa möjliga service till både externa besökare och interna medarbetare som vänder sig till er för stöd i olika ärenden. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.Så ansöker du
Du skickar in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vårt rekryteringsarbete är kompetensbaserat som en del av vårt likabehandlingsarbete, och av den anledningen tar vi inte emot personliga brev. Vi ber dig därför att endast ladda upp ditt CV och besvara urvalsfrågorna. Vi tar inte emot ansökningar på något annat sätt.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Charlotte Aavik Warping,eller Elin Nerf Lundqvist HR-generalist.
Vill du veta mer om vår rekryteringsprocess? Läs mer på vår webbplats www.micasa.se.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett omväxlande och givande arbete i ett omtänksamt fastighetsbolag med öppen, prestigelös och välkomnande atmosfär. Hos oss kan ditt arbete hjälpa till att förenkla boendesituationen för människor som behöver stöd och omsorg. Micasa Fastigheter har ett modernt och tillgänglighetsanpassat kontor på Nordkapsgatan 3 i Kista, ca 7 minuters gångväg från Kista centrums tunnelbana och busstation.
Vår verksamhet genomsyras av våra värdeord engagemang, nyfikenhet, omtanke och kompetens. Läs mer om vår värdegrund här
Vi är ett Great Place To Work! Sedan 2025 är Micasa Fastigheter certifierat som ett Great Place to Work® - en internationellt erkänd utmärkelse som baseras på vad våra medarbetare själva tycker om sin arbetsplats. Undersökningen visar att vi på Micasa Fastigheter har en kultur där tillit, engagemang och delaktighet står i centrum.
Förmåner
Som förmån har vi möjlighet till 8 timmars valfritt volontärsarbete varje år för att engagera oss i något som vi brinner extra för. Vi har även ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år, lunchsubvention, semesterväxling, privat professionell rådgivning och regelbundet anordnade hälsoaktiviteter.
Mer information
Läs mer om oss på vår webbplats www.micasa.se.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
