Metodutvecklare/strateg
Stockholms kommun / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss
Vill du vara med och utveckla framtidens äldreomsorg? Vi söker en engagerad och kunnig metodutvecklare som vill vara med och höja kvaliteten inom vår äldreomsorg.
Du kommer att arbeta strategiskt och operativt med att utveckla, implementera och följa upp arbetssätt, metoder och rutiner som stärker vår verksamhet - med den äldre människans behov i fokus. Tjänsten ingår i områdets ledningsgrupp och du kommer att vara involverad i planeringen av verksamheten mot uppsatta mål.
Områdets utförarenheter ligger runt i hela stadsdelen
servicehus:
Trekanten 81 lägenheter beläget i Gröndal,
Älvsjö servicehus 58 lägenheter,
Fruängsgårdens servicehus 41 lägenheter
Vård- och omsorgsboenden:
Solgården och Rosengården med totalt 54 lägenheter i Axelsberg,
Älvsjögården med 45 lägenheter samt
Fruängsgårdens enheter- Karolinagården -Elingården och Fredrikagården med totalt 112 lägenheter,
Axgården med 49 lägenheter
Solkattens dagveksamhet med inriktning demens
Arbetet kräver ett flexibelt arbetssätt/förhållningssätt vilket innebär att du rör dig över hela området och anpassar arbete och arbetsplats efter behov.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig:
• Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag.
• Möjlighet att vara med och forma framtidens äldreomsorg.
• Kompetenta och engagerade kollegor.
• Flexibelt arbete med möjlighet till visst distansarbete.
• Friskvårdsbidrag och andra förmåner enligt gällande avtal.
Din roll
Som metodutvecklare ansvarar du för att:
• Utveckla och kvalitetssäkra arbetssätt inom äldreomsorgen.
• Implementera evidensbaserade metoder och rutiner.
• Stödja enhetschefer och personal i förändringsarbete.
• Utvärdera och följa upp insatser, metoder och mål.
• Delta i eller leda projekt, utbildningsinsatser och arbetsgrupper.
• Samverka med andra funktioner inom förvaltningen och externa aktörer.
Din kompetens och erfarenhet
Du
• Har ett genuint engagemang för äldre människors välbefinnande.
• Är analytisk, strukturerad och lösningsorienterad.
• Trivs med att arbeta både självständigt och i samverkan.
• Har lätt för att skapa förtroende och bygga relationer.
Vi söker dig som har:
• Socionomexamen, sjuksköterskeutbildning eller annan relevant högskoleutbildning.
• Erfarenhet från äldreomsorg eller annan liknande verksamhet.
• Erfarenhet av metodutveckling, kvalitetsarbete eller projektledning.
• God förmåga att kommunicera, utbilda och skapa delaktighet.
• Mycket god svenska i tal och skrift.
• God datorvana (Officepaketet, dokumentationssystem etc).
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Ersättning
