Mentorskapsansvarig
Den Ideella Fören Intize / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-11-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Den Ideella Fören Intize i Göteborg
INTIZE SÖKER MENTORSKAPSANSVARIG
Intize söker en ansvarig för vårt ideella mentorskapsprogram för juniorer. Juniormentorskapet sker mellan gymnasie- (mentorer) och högstadieelever (adepter) i Göteborg. Du ansvarar för att skapa de förutsättningar som krävs för ett lyckat mentorskap. En central del av arbetet går ut på att bygga relationer med våra mentorer samt att utbilda och stötta dem i deras roll. Det är ett roligt, kontaktskapande och omväxlande jobb där du arbetar i ett litet, kreativt och engagerat team. Verksamheten för juniorerna är idag i en mindre skala och din roll kommer bland annat innefatta att utvidga mentorskapet genom rekryteringsarbete. Utöver dina huvudsakliga arbetsuppgifter samarbetar du med övriga i verksamhetsgruppen kring den operativa verksamheten såsom planering av evenemang och utveckling av material. Vi ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter då vi strävar mot en bred representation i organisationen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Vara kontaktperson för mentorer, adepter och andra externa kontakter.
Utbilda, utveckla och stötta mentorerna.
Skapa gemenskap och föreningskänsla hos mentorerna.
Ständigt utveckla och förbättra mentorskapet.
Bedöma mentors- och adeptansökningar samt skapa mentorsgrupper.
Intervjua och lämplighetsbedöma nya mentorer tillsammans med övriga i verksamhetsgruppen.
Medverka i rekrytering av nya adepter och mentorer.
Organisera och genomföra evenemang.
Vi kräver att du:
Är utåtriktad, driven och trivs med att tala inför folk och knyta nya kontakter.
Har initiativförmåga, är självgående, ansvarsfull och kan planera din egen tid.
Har god kommunikativ förmåga i tal och skrift.
Det är meriterande om du:
Har varit engagerad i Intize tidigare.
Har tidigare erfarenhet av att organisera, samordna och leda.
Har ett intresse för matematik och utbildning.
Har erfarenhet av föreningsengagemang.
Har möjlighet till flexibla arbetstider.
Tidsram Tjänsten är en fri visstidsanställning på 50 procent under perioden 1 februari 2026 till 31 maj 2026, med möjlighet till förlängning. Vid tillsättning förväntas du delta under en överlämning med din företrädare, vilket sammanlagt förväntas ta ungefär en veckas arbetstid mot slutet av januari. Viss kvälls- och helgarbete förekommer i tjänsten. Placering på Intize kontor vid Hugo Grauers gata 3B. Intize är anslutna till kollektivavtal genom Fremia.
Ansökan Skicka ditt CV och ett personligt brev till rekrytering@intize.org
. Personuppgifter samlas in enligt GDPR och sparas i två år. Vid kallelse till intervju kommer vi att begära uppvisning av belastningsregister då arbetet innebär kontakt med minderåriga. Vi ser gärna att du har referenser redo vid förfrågan. Sista ansökningsdag är 31:e december.
Mer information? Om du vill veta mer om Intize rekommenderar vi att du besöker vår hemsida, www.intize.org.
Du är också varmt välkommen att höra av dig till vår växel, på 010-430 02 31. Om du har frågor om rekryteringen så är du välkommen att kontakta Alice Lindqvist, rekryteringsansvarig i Intize styrelse på 076-199 77 40 eller alice.lindqvist@intize.org
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: rekrytering@intize.org Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Den Ideella Fören Intize
, https://www.intize.org
Hugo Grauers Gata 3B (visa karta
)
411 33 GÖTEBORG Kontakt
Rekryteringsansvarig i Intize styrelse
Alice Lindqvist alice.lindqvist@intize.org 0761997740 Jobbnummer
9621140