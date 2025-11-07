Mekanisk montör

Vi söker en mekanisk montör till ett företag i Kristianstad med känsla för hantverk. Hos oss får du arbeta brett inom industriunderhåll, montage och stålkonstruktioner - både i nybyggnationer och underhållsprojekt.

Arbetsuppgifter
• Mekaniskt montage och underhåll av industriutrustning
• Ritningsläsning och verkstadsmaskiner
• Byggsmide och montering av stålkonstruktioner
• Deltagande i nybyggnation och underhållsprojekt

Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av industriellt montage, underhåll eller byggsmide
• Kan läsa ritningar och arbeta noggrant och självständigt
• Gärna har certifikat som heta arbeten, truck, travers eller lift
• Trivs i en varierad vardag med både verkstadsjobb och montage ute hos kund

Vi erbjuder dig
• Omväxlande arbete i olika industriprojekt
• Möjlighet att utvecklas inom mekaniskt underhåll och montage
• En trygg arbetsmiljö

Information och kontakt
Tjänsten är på dagtid, viss övertid kan förekomma.
Tjänsten inleds med en visstidsanställning som för rätt person kan leda till en tillsvidareanställning på företaget.

För mer information eller frågor, kontakta konsultchef Hanna Nyberg på 044-590 65 14.

Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.

Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se

