Mekanikkonstruktör till Västerås
Wrknest AB / Elektronikjobb / Västerås Visa alla elektronikjobb i Västerås
2025-10-02
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wrknest AB i Västerås
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Detta är ett konsultuppdrag via Wrknest, med start så snart som möjligt. Uppdraget sträcker sig över 12 månader med placering i Västerås.
Om tjänsten
Vi söker nu en mekanikkonstruktör till vår kund inom smarta kraftlösningar. Här får du en nyckelroll i utvecklingen av framtidens produkter, med fokus på att standardisera och förbättra befintliga lösningar samt bidra i design av nya detaljer.
Som mekanikkonstruktör blir du en del av ett agilt team där kollegor inom elektronik, mjukvara och projektledning samverkar för att ta fram kompletta produkter. Rollen innebär ett helhetsansvar för mekanikkonstruktionen inom teamets projekt, med stöd från erfarna kollegor på mekanikavdelningen.
Arbetet bedrivs enligt agila arbetsmetoder (scrum), där ni arbetar i sprintar med planering, dagliga avstämningar och gemensam uppföljning.
Dina framtida arbetsuppgifter
3D-modellering och konstruktion av komponenter och detaljer i Creo.
Ansvara för kravinsamling från övriga discipliner inom projekten.
Delta i design av nya lösningar samt vidareutveckling och standardisering av befintliga produkter.
Samarbete med elektronik- och mjukvaruingenjörer i tvärfunktionella team.
Driva konstruktionslösningar självständigt och presentera resultat för teamet.
Vem vi söker
Vi söker dig som har en bakgrund inom mekanikkonstruktion och vill bidra med din kompetens i ett internationellt utvecklingsteam. Du är en kreativ lagspelare som kan ta egna initiativ, kommunicera med olika funktioner och omsätta krav till smarta och praktiska konstruktionslösningar.
Vi ser gärna att du har:
Minst 2 års erfarenhet av mekanikkonstruktion.
God erfarenhet av 3D-CAD, med fördel i Creo.
Erfarenhet av konstruktion, gärna av plastdetaljer.
Ingenjörsutbildning från högskola, universitet eller yrkeshögskola.
Flytande engelska och helst svenska .
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du är en kommunikativ lagspelare som trivs i samarbete med olika discipliner. Du tar gärna egna initiativ och har förmågan att självständigt driva konstruktionslösningar framåt, samtidigt som du är lyhörd för feedback från teamet. Det är också viktigt att du är kreativ och praktisk i ditt arbetssätt för att kunna väga olika alternativ, förklara dina resonemang och bidra till en miljö där samarbete och långsiktig produktutveckling står i fokus.
Övrig information
Start: Omgående.
Plats: Västerås.
Omfattning: Heltid, 40 h/vecka.
Anställningsform: Konsultuppdrag.
Sök gärna så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval.
Om teamet du tillhör
Du blir del av ett team på ca 7-8 personer med produktägare, elektronik- och mjukvaruingenjörer. Totalt finns ca 18 mekanikkonstruktörer inom avdelningen som du kan bolla dina frågor med. Här utvecklas bland annat HMI-lösningar och kommunikationsmoduler för smarta kraftprodukter. Kulturen präglas av internationell samverkan, mångfald och en kombination av långsiktig utveckling och kontinuerliga förbättringar.
Om Wrknest Engineering
Wrknest Engineering är specialiserade på att hjälpa dig som ingenjör eller tekniker att hitta nästa steg i karriären. Vi samarbetar med framtidens företag och erbjuder både rekryterings- och konsultuppdrag inom teknik och industri - alltid med människan i centrum.
Vi tror på att bygga långsiktiga relationer och strävar efter att vara en engagerad och lyhörd partner. Via oss får du möjlighet att vara en del av tekniska framsteg som formar morgondagens samhälle - i roller där din kunskap gör verklig skillnad.
Vår ambition är att du ska trivas, utvecklas och känna dig stolt över ditt arbete. Läs mer på www.wrknestengineering.se. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrknest AB
(org.nr 559293-2213), http://www.wrknest.se Arbetsplats
Wrknest Kontakt
Josefin Eriksson josefin.eriksson@wrknest.se +46735307141 Jobbnummer
9536827