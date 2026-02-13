Mekanikkonstruktör Till Bolag I Framkant
Nexer Tech Talent AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskrona
2026-02-13
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nexer Tech Talent AB i Karlskrona
, Växjö
, Lund
, Malmö
, Jönköping
eller i hela Sverige
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Vill du arbeta i en teknikintensiv miljö där du får vara med och utveckla avancerade produkter och system? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Som mekanisk konstruktör blir du en del av ett erfaret och engagerat team som arbetar med konstruktion, integration och arrangemang av tekniska system i komplexa produkter. Rollen omfattar både vidareutveckling av befintliga system och nykonstruktion, vilket innebär att du får arbeta brett och varierat i olika faser av projekten.
Du använder moderna 3D-CAD-verktyg i ditt dagliga arbete och är delaktig genom hela utvecklingsprocessen - från konceptframtagning och konstruktion till ritningsarbete, teknisk dokumentation och produktionsstöd. I rollen ingår att konstruera och granska produktutformning i 3D-CAD samt att ta fram ritningar enligt gällande standarder och produktionskrav. Du arbetar även med systemkonstruktion, upprättar teknisk dokumentation i form av rapporter och produktspecifikationer samt hanterar krav och verifiering.
Arbetet innebär löpande kontakt med både interna och externa intressenter, och du fungerar som ett tekniskt stöd till produktionen. Det finns även möjlighet att ta ett större ansvar över tid, exempelvis genom områdesansvar eller en teamledande roll.
Rollen är placerad i Karlskrona
Att vara konsult på Nexer Tech Talent
Nexer Tech Talent är specialister på att ge unga techtalanger den ultimata starten på arbetslivet. För denna roll kommer du att bli anställd av Nexer Tech Talent men arbeta hos vår kund i Lund. Efter framgångsrikt genomförande av konsultuppdraget är intentionen att du erbjuds en anställning hos kunden.
Vi söker dig som har:
Ingenjörsexamen inom relevant tekniskt område eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Minst ett års erfarenhet av mekanisk konstruktion
Erfarenhet av ritningsframtagning
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom tekniskt avancerad industri, där du är van att hantera komplexa produkter och tekniska miljöer. Har du dessutom erfarenhet av 3D-modellering i verktyg som exempelvis Aveva E3D eller Creo ses det som en ytterligare fördel.
Ansökan
Låter detta som något för dig? Vi arbetar löpande med rekryteringen, så skicka in din ansökan snarast möjligt. Om du har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Tech Recruiter Kristofer Hedlund på Kristofer.Hedlund@nexergroup.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Nexer Tech Talent Nexer Tech Talent är en del av Nexer Group med väletablerade ramavtal, långsiktiga samarbete och några av Sveriges mest välkända och betydelsefulla kunder. Tillsammans är vi över 2500 medarbetare i 16 länder som i mer än 35 år hjälpt våra kunder ligga steget före både strategiskt, teknologiskt och kommunikativt. Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7226405-1840970". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer Tech Talent AB
(org.nr 556975-4962), https://techtalent.nexergroup.com
Styrmansgatan 1 (visa karta
)
371 30 KARLSKRONA Arbetsplats
Nexer Tech Talent Jobbnummer
9741256