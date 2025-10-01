Mekanikkonstruktör Till Alten Örebro
ÄR DU MEKANIKKONSTRUKTÖR OCH SÖKER NYA UTMANINGAR? ALTEN LETAR NU EFTER DRIVNA KOLLEGOR TILL UPPDRAG I ÖREBRO, ARBOGA OCH KARLSKOGA. Vi letar efter dig som är självgående, gillar att ta ansvar och brinner för att bygga starka relationer med kunder. Du är en kreativ problemlösare med ett positivt och drivande förhållningssätt. Rollen passar dig med intresse för produktutveckling inom konstruktion, beräkning och/eller områden som hydraulik och mekatronik.
VAD ERBJUDER VI PÅ ALTEN?
Som konsult på ALTEN har du möjlighet att arbeta med utmanande och spännande projekt hos någon av våra spännande kunder i Örebro, Arboga och Karlskoga. Vi erbjuder dig bland annat:
Tekniska utmaningar, utvecklande möjligheter, inspirerande gemenskap och chansen att bidra till en hållbar framtid.
Coachande ledarskap.
Möjligheten att arbeta inom diverse branscher våra kunder är verksamma inom.
Personlig utbildningsbudget, för interna eller externa kurser.
OM ROLLEN
Vi söker vår nästa kollega inom maskinteknik och produktutveckling som är nyfiken på att jobba som konsult. Som mekanikkonstruktör hos ALTEN är du med och driver utvecklingen från tidigt koncept till färdig produkt.
Vi ser att du har några års erfarenhet av mekanikkonstruktion och trivs med att lösa tekniska utmaningar. Med ett praktiskt sinne, nyfikenhet och god struktur bidrar du till lösningar som både möter kundens behov och håller hög teknisk kvalitet.
Tjänsten är lokaliserad i Örebro, Arboga eller Karlskoga.
FÖR ATT LYCKAS I ROLLEN SER VI ATT DU HAR FÖLJANDE ERFARENHET:
Högskole- eller civilingenjörsexamen med inriktning maskinteknik, produktutveckling eller andra relevanta områden
3+ års arbetslivserfarenhet inom relevanta områden.
Goda kunskaper i ett eller flera av följande verktyg; Catia V5, Creo, Inventor eller Solid Works
Erfarenhet av arbete i PLM-system, exempelvis Teamcenter, Windchill eller liknande
SVENSKT MEDBORGARSKAP OCH GODKÄND REGISTERKONTROLL ENLIGT FMVS RIKTLINJER ÄR ETT KRAV FÖR TJÄNSTEN.
OM ALTEN
ALTEN är ett av Europas största teknik- och IT-konsultföretag med över 57 000 anställda cirka 30 länder. Våra ingenjörer utför komplexa och mycket tekniska projekt genom hela produktutvecklingskedjan hos de främsta företagen inom flera olika branscher såsom Fordon, Försvar & Säkerhet, Energi, Industriell utrustning, Public service samt Life sciences. I Sverige är vi cirka 1300 engagerade medarbetare med 9 kontor i 9 städer - från Lund i söder till Skellefteå i norr.
ALTEN har för femte året i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen, en utmärkelse för arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Välkommen in att läsa mer om oss på alten.se Ersättning
