Mekanikkonstruktör | Swedtech Systems
Om Swedtech Systems
På Swedtech Systems AB uppskattar vi alla typer av ingenjörer. Allt från den kreativa problemlösaren med glimten i ögat till den metodiska analytikern som lever för ordning och reda. Oavsett vilken typ du är, så har vi plats för dig i vårt team. Här handlar det om att bidra med din unika kompetens och bli en del av en miljö där nytänkande och professionalism går hand i hand.
Vi är ett ungt bolag, men våra ägare är veteraner i branschen. De har varit med så länge att de inte bara kan bygga maskiner, de kan bygga företag. Med över 25 års erfarenhet och ett nätverk som sträcker sig genom hela maskintillverkningsindustrin är Swedtech Systems en trygg plats att landa på. Men det är också en plats där vi vågar testa nytt, där vi inte är rädda för att misslyckas och där innovation är vårt bränsle.
Hos oss är stämningen allt annat än stel. Vi gillar att tänka annorlunda och vi uppskattar konstruktörer som vågar samma sak. Det här är en arbetsplats där du kan vara både uppfinnar-Jocke och precisionsingenjör. Vi har ambitioner, men vi har också kul på vägen.
Om rollen
Som mekanikkonstruktör hos oss kommer du att arbeta med allt från små maskindelar till hela produktionslinjer. Du är med från start till mål. Från de första skisserna i Autodesk Inventor till att se maskinen snurra för första gången. Här handlar det om att förstå helheten, men också att lägga vikt vid detaljerna. Vi pratar tillverkningsbarhet, inte teorier.
Du kommer att arbeta med dimensionering snarare än hållfasthetsberäkningar, och du behöver inte kunna svåra matematiska formler. Men ett kreativt sinne och en känsla för design är bra om du behärskar. Det här är inte en plats där vi gör det som alltid har gjorts. Vi tänker nytt och vi vågar testa.
Vad vi letar efter
Vi söker dig som:
Har minst 2-4 års erfarenhet av mekanisk konstruktion - eller motsvarande praktisk erfarenhet. Du kanske är ingenjören från högskolan, eller så har du lärt dig yrket hands-on i produktionen.
Har arbetat med Inventor eller motsvarande CAD-program och vet hur du förvandlar en idé till en solid modell.
Har en känsla för produktion och design - förstår du vad som är snyggt, praktiskt och tillverkningsbart? Då har vi redan något gemensamt.
Är en person som gillar att vara en del av en mindre organisation där du verkligen gör skillnad.
Varför Swedtech Systems AB?
Här får du chansen att vara med och forma framtiden för ett bolag som kombinerar trygghet och entreprenörsanda. Våra ägare är inte bara erfarna, de är också lekfulla och öppna för nya idéer. Vi arbetar nära varandra och gillar att utmana gängse strukturer. Här är det okej att misslyckas, så länge vi lär oss något på vägen.
Du kommer att vara en del av ett företag som:
Arbetar med spännande projekt inom maskintillverkning och automation.
Ger dig friheten att tänka utanför boxen (eller kanske utanför den fyrkantiga bollen?).
Erbjuder en skön atmosfär där kaffe, skratt och en entreprenöriell anda är standard.
Plats och ansökan
Vi sitter i Staffanstorp och arbetar hybrid när möjlighet ges, men din arbetsplats är i Sverige, inte på andra sidan jorden. Startdatum? Helst igår, men vi förstår att du kanske har en uppsägningstid (vilket vi ser som ett gott tecken på att din nuvarande arbetsgivare gillar dig).
En avslutande informationsruta om denna rekryteringsprocess
Rekryteringen av denna tjänst sker i samarbete med HIREQ - ett rekryteringsföretag som, precis som Swedtech Systems AB, vågar gå sina egna vägar för att skapa framgång. Båda företagen drivs av en passion för att tänka annorlunda, sticka ut från mängden och attrahera de allra bästa och mest nyfikna kandidaterna. Det är just denna gemensamma vision och entreprenöriella anda som gör samarbete till ett självklart val.
Har du frågor om tjänsten eller företaget? Det kan handla om allt från:"Vilka typer av projekt kommer jag att arbeta med?" "Hur ser den tekniska miljön ut hos Swedtech?" "Finns det möjlighet att påverka designprocessen?"
Ansvarig rekryterare hos HIREQ finns här för att hjälpa dig med svar på dina frågor.
Även om rekryteraren inte själv är ingenjör, så vet de vad de inte vet och är alltid redo att svara utifrån bästa förmåga - eller ta reda på svaren från de som faktiskt är experterna. Tveka inte att höra av dig, vi ser fram emot att prata med dig! Så ansöker du
