Mekanikkonstruktör
Friday Väst AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm
2026-01-09
Vi söker en erfaren Mekanikkonstruktör som vill ta en nyckelroll i tekniskt avancerade utvecklingsprojekt. Du kommer att arbeta i team tillsammans med andra ingenjörer och ansvara för kravhantering, konstruktion, teknisk dokumentation och framtagning av tekniska specifikationer.
OM TJÄNSTEN:
Rollen innebär ett aktivt deltagande i utvecklingen av både flyg- och landbaserade produkter, där precision, kvalitet, samarbete och ett starkt eget driv är avgörande. Arbetet bedrivs främst i Siemens NX (CAD), Teamcenter och IFS (PDM), och du kommer att arbeta nära produktion och andra teknikområden för att säkerställa effektiva, hållbara och industrialiserbara lösningar.
Ansvara för kravhantering samt framtagning och strukturering av teknisk dokumentation och specifikationer
Konstruktion av mekaniska komponenter, främst för skärande bearbetning
Teknisk problemlösning och analys samt aktivt förbättringsarbete av produkter och processer
Samarbete med produktion vid upptrampning och industrialisering av nya produkter och processer
Arbeta tvärfunktionellt och samordna aktiviteter mellan olika avdelningar
VI SÖKER DIG SOM:Har en högskole- eller civilingenjörsutbildning inom maskinteknik eller motsvarande
Har minst 3 års erfarenhet av liknande arbete inom mekanisk konstruktion
Har erfarenhet av kravhantering och teknisk dokumentation
Har erfarenhet av konstruktion för skärande bearbetning samt god förståelse för material, tillverkningsmetoder och kvalitetskrav
Har god förståelse för produktionsprocesser, produktionsflöden och mekaniska principer
Har erfarenhet av CAD- och PLM-system, gärna Siemens NX och Teamcenter
Har flytande kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Erfarenhet av IFS är meriterande men inget krav.
Vi söker dig som är självgående, lösningsorienterad och har ett starkt driv att få saker genomförda. Du trivs i en teknisk miljö med höga krav på kvalitet och samarbete och har lätt för att kommunicera och skapa förtroende i tvärfunktionella team.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
ÖVRIG INFO: Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Stockholm
Rekryteringsansvarig: Alice Tegebro
Lön: Marknadsmässig
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Månadslön - Fast lön
