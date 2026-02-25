Mekanikingenjör
2026-02-25
Mekanikingenjör som vill forma framtidens produkter och industri
Vill du arbeta i ett ledande teknikbolag som driver utvecklingen framåt inom energi, industri och produktutveckling? Hos Head Energy får du både utvecklingsmöjligheter, trygghet och attraktiva förmåner - samtidigt som du bidrar till en effektivare och mer hållbar framtid.
Vi erbjuder
Uppdrag inom energi, produktutveckling och industri
Högteknologiska projekt i teknikens framkant
En tydlig hållbarhetsagenda och arbete mot en grönare industri
Kollektivavtal med konkurrenskraftiga pensions- och försäkringsförmåner
Friskvårdsbidrag 5 000 kr/år
Möjlighet till löneväxling och extra pensionssparande
Tillgång till företagets fjällstugor
Flexibel och positiv arbetsmiljö
Regelbunden dialog med närmsta chef om uppdrag och utveckling
Teamträffar och sociala aktiviteter
Trygg anställning med goda förutsättningar
Individuellt anpassad kompetensutveckling
Rollen
Som mekanikingenjör hos Head Energy får du en nyckelroll i utvecklingen av framtidens lösningar. Du arbetar i projekt inom våra affärsområden Energi, Industri/Produktutveckling och Process, med fokus på tekniskt effektiva och hållbara konstruktioner.
Projekten kan vara både nyutveckling och vidareutveckling av produkter, maskiner och system. Ofta får du följa arbetet från idé till färdig produkt, inklusive idrifttagning och produktionssättning.
Exempel på arbetsuppgifter
Mekanisk konstruktion av produkter, maskiner och system (3D-CAD, ritningar i 2D/3D)
Nära samarbete med beräkning, el/elektronik och mjukvaruutveckling
Materialval och val av produktionsmetoder
Medverkan i tester, verifiering och tekniska analyser
Leverantörsval och teknisk dialog
Teknisk support till kund, produktion och eftermarknad
Säkerställa att utveckling följer kundens rutiner, normer och standarder
Kvalitetsgranskning mot ursprungliga krav
Riskbedömningar och säkerhetsanalyser
Högskoleutbildning inom maskin/mekanik
Minst 3 års erfarenhet av mekanikkonstruktion
Erfarenhet av CAD-system som Creo, SolidWorks, Catia, Inventor eller NX
Erfarenhet av produktutveckling för konsumentprodukter eller industrisystem
Meriterande: idrifttagning, elkonstruktion eller närliggande områden
Stationeringsort: Lund
Språk: Svenska & engelska flytande i tal och skrift
Vem är du?
Vi söker dig som är nyfiken, framåtlutad och teknikdriven, och som trivs i konsultrollen. Du värdesätter relationer, ansvar och samarbeten och tycker om att arbeta i varierande team.
Om Head Energy
Head Energy har vuxit snabbt sedan starten 2010 och är idag 900 medarbetare globalt. Vi kombinerar stark teknisk kompetens med ett personligt och engagerat ledarskap. Här får du utvecklande uppdrag, en flexibel arbetsmiljö och möjligheten att vara en del av vår fortsatta tillväxtresa.
Tillsammans med våra kunder är vi alltid One step ahead.
Urval sker löpande
Ansök enkelt genom att länka till ditt CV eller din LinkedIn-profil. Håll profilen uppdaterad för bästa matchning mot våra uppdrag.
