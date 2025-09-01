Mekaniker tunga fordon
2025-09-01
Om företaget
NTB Service mål är alltid att ge kunden bästa möjliga service samt vara tydliga i sin kommunikation. Hålla en god laganda i verksamheten där alla jobbar mot samma mål. De utför de flesta arbeten på tunga fordon och efterfordon samt har gedigen flerårig erfarenhet av reparation, service och justering av påbyggnationer. De utför alla typer av plast och glasfiberarbeten i samband med reparationer av skador i och på skåpbyggnationer, utan att hållfasthet eller isolationsvärden försämras efter reparation. De reparerar allt från små skador på några cm till totalhaverier efter höjdskador eller dikeskörning mm. De lackerar i egen lackeringshall där även skadereparationer lackeras. Dessutom finns en nyproduktion där de monterar nya efterfordon.Arbetsuppgifter
Vi söker nu erfarna fordonsmekaniker som vill ta sig an nya utmaningar.
Som tungmekaniker kommer du i huvudsak utföra service och reparationer på framför allt efterfordon och lastbilar men även andra typer av fordon.
I ditt dagliga arbete kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter, allt från enklare service till kvalificerad felsökning, diagnos, el-felsökning och reparationer.
Du förväntas självständigt kunna genomföra dina arbetsdagar och ta initiativ till att utveckla ditt arbete.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har en fordonsutbildning och/eller har hunnit skaffa dig flera års erfarenhet i branschen. Du bör känna dig bekväm och kunnig i din roll som mekaniker och ha en bra erfarenhet från problemlösning och felsök. Du bör vara hungrig och sugen på att utvecklas i din yrkesroll.
Du är en social lagspelare som uppskattar att ingå i ett team samtidigt som du kan driva ditt eget arbete framåt.
Som person är du noggrann, kvalitetsmedveten och serviceinriktad samt har hög arbetsmoral. Du har en utpräglad känsla för kundens behov och önskemål.
• B-körkort krävs för tjänsten.
• Du behärskar svenska språket i tal och skrift.
• Meriterande: C-körkort, CE-körkort. Knorr- och/eller WABCO-certifierad. Samt övriga utbildningar/certifikat som kan röra tjänsten.
Information och kontakt
Tjänsten är en heltidstjänst med placering i Örebro. Arbetstiderna är 7-16 måndag till fredag.
Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten börjar som en provanställning hos Wikan Personal som förväntas övergå i tillsvidareanställning hos Nordic Truck Bodies.
Vi tillämpar löpande urval så skicka din ansökan snarast möjligt. Ansökningar tas endast emot via hemsidan. Har du några frågor är du välkommen att kontakta Erik Samuelsson, 0738603641.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner.
