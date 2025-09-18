Mekaniker till Anrikningsverken
2025-09-18
Är du en nyfiken mekaniker med ett brinnande intresse för industrin? Trivs du att arbeta med underhåll där det även kan förekomma akuta haverier? Då har vi den perfekta tjänsten till dig, välkommen in med din ansökan!
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Som mekaniker på Kiruna Anrikningsverk 1 och 2 (KA1/KA2) blir du en del av ett positivt och självgående arbetslag bestående av både skift-och dagtidspersonal. Hos oss ingår även egna underhållsledare som planerar och strukturerar det dagliga arbetet för mekanikerna.
Som mekaniker arbetar du huvudsakligen med förebyggande och avhjälpande underhåll, förbättrings- och reparationsarbeten. Arbetet utförs enligt LKAB:s arbetsrutiner, instruktioner och riktlinjer för ett säkert och effektivt genomförande. Ett högt säkerhetstänk är genomgående viktigt i rollen. Arbetet innebär nära samarbete med driftspersonal inom Anrikningsverken, vilket ställer krav på god kommunikationsförmåga. Vi söker dig som är ansvarstagande, nyfiken och inte rädd för att ställa frågor. Hos oss värdesätter vi engagemang och viljan att utvecklas!
Det här har du med dig
- Gymnasieutbildning är ett krav, gärna med industriell inriktning eller motsvarande erfarenhet
- B-körkort är ett krav för alla tjänster på LKAB. För denna tjänst krävs körkort för manuell växellåda.
- Svenska, i tal och skrift, är ett krav
Varmt välkommen med din ansökan!
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid, dagtid. Kan finnas möjlighet till skiftgång.
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Produktionschef Pernilla Flygare, telefonnummer 072-516 82 45
Facklig kontakt: IF Metall (Kiruna), Anders Elenius anders.elenius@lkab.com
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
