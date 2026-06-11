ERP Business Architect
Agile Resources AB / Datajobb / Södertälje Visa alla datajobb i Södertälje
2026-06-11
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Vill du forma framtidens ERP-landskap i en global industrimiljö? Här får du driva processarkitektur inom Order-to-Cash och säkerställa att lösningar håller ihop från strategi till leverans.
Här får du arbeta nära verksamhet och programteam i en global industrimiljö där ERP-landskapet utvecklas parallellt i flera initiativ. Rollen passar dig som vill kombinera processförståelse, arkitektur och praktisk förändringsledning.
Om rollen
Du ansvarar för process- och arkitekturperspektivet inom Order-to-Cash och Order-to-Delivery.
Du säkerställer att lösningar följer målarkitektur, affärsmål och etablerade principer.
Du samarbetar tätt med processägare, realiseringsled och andra intressenter.
Det här kommer du göra
Driva och bevaka processdesign i ett komplext ERP-program.
Stötta dokumentation, governance och etablering av globala processer och mallar.
Hantera förändringsärenden och bidra till pragmatiska beslut.
Samverka över programgränser för att säkra helhet och integration.
Vi söker dig som har
Universitetsutbildning, gärna inom datavetenskap eller liknande område.
Minst 8 års relevant erfarenhet i liknande roll.
Gedigen erfarenhet av Order-to-Delivery i tillverkande miljö.
Stark förståelse för försäljning, leverans och fakturering.
Erfarenhet av komplexa globala miljöer och ERP-implementationer.
Teknik & Verktyg
SAP S/4HANA
Microsoft Dynamics 365
ARIS
ERP-processer
Praktisk information
Södertälje
På plats fem dagar i veckan, med möjlighet till distans enligt överenskommelse
Språk: engelska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jp-9ca597c41d34201c". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agile Resources AB
(org.nr 559359-5258)
417 53 SÖDERTÄLJE Kontakt
Rekryterare
Neethi Gopinadh neethi.gopinadh@agile.nu 0760203611 Jobbnummer
9960368