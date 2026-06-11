HR-administratör Stockholms universitet
Experis AB / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-06-11
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, Solna
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eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en internationell forskningsmiljö där hållbarhet och framtidens samhällsutveckling står i fokus? SRC söker nu en engagerad och strukturerad HR-administratör som vill vara med och bidra till vår viktiga verksamhet.
SRC är ett världsledande forskningscenter inom resiliens och hållbar utveckling, med ca 165 medarbetare från hela världen. Här möts forskning, utbildning och samverkan för att förstå och stärka samspelet mellan människa och natur.
Om rollen
Som HR-administratör hos oss får du en central och varierad roll där du arbetar brett inom HR- och personaladministration. Du blir en viktig del av den administrativa enheten och fungerar som ett stöd till både chefer, forskare och medarbetare i deras vardag.
Du kommer att arbeta både operativt och koordinerande, med stort eget ansvar och många kontaktytor, inte minst i vår internationella miljö.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Administration i HR-systemet Primula
Kontering av löner i nära samarbete med chef, forskare och projektekonom
Genomförande av månadsvisa lönekontroller
Handläggning av HR-ärenden, såsom:
rekryteringsannonser
anställningsbeslut
lönefrågor
Utfärdande av intyg (t.ex. arbetsgivar- och försäkringsintyg)
Stöd till chefer och medarbetare i personalfrågor, exempelvis:
arbetstillstånd
försäkringar
anställningsvillkor
Bevakning av tidsbegränsade anställningar och tillämpning av arbetsrätt
Ansvar för praktiska moment kring on- och offboarding (passerkort, konton, SIM-kort m.m.)
Stöd till internationella medarbetares etablering i Sverige, inklusive kontakt med myndigheter
Koordinering och administration av gästforskare
Administration i samband med disputationer
Back-up inom reseräkningar och utlägg samt kontakt med resebyrå
Andra administrativa uppgifter kan tillkomma.
Vi söker dig som har:Publiceringsdatum2026-06-11Kvalifikationer
Erfarenhet av HR- eller personaladministration, löneadministration eller liknande
Eftergymnasial utbildning inom relevant område (eller motsvarande erfarenhet)
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
God vana av MS Office
Meriterande:
Erfarenhet av Primula och/eller Varbi
Erfarenhet från statlig verksamhet
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
För att trivas i rollen tror vi att du:
Är självständig, strukturerad och noggrann
Har förmåga att planera och prioritera ditt arbete
Är serviceinriktad och kommunikativ
Trivs med att samarbeta och har lätt för att skapa goda relationer
Har ett naturligt driv och tar ansvar för att få saker att fungera
Du uppskattar en roll där du får vara både stödjande och lösningsorienterad - och där ingen dag är den andra lik.
Vi erbjuder
En dynamisk och internationell arbetsmiljö
Ett meningsfullt arbete kopplat till hållbar utveckling
Ett engagerat och kompetent team
Möjlighet till visst distansarbete efter överenskommelseÖvrig information
Start: Så snart som möjligt
Omfattning: Tidsbegränsad anställning, cirka 9,5 månader
Intervjuer sker löpande
Vill du vara en del av en organisation som arbetar för en mer hållbar framtid - och samtidigt utvecklas i en bred HR-roll? Då ser vi fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Stockholm (visa karta
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186 91 STOCKHOLM Arbetsplats
Evenemangsgatan 21 Kontakt
Contact
Håkan Kempel hakan.kempel@jeffersonwells.se Jobbnummer
9960359