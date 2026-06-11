Administratör/elevassistent till Ljungskileskolan
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2026-06-11
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Uddevalla – en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Om arbetsplatsen
Ljungskileskolan är en F–6-skola med cirka 500 elever, naturskönt belägen mellan hav och skog. Utöver grundskoleverksamheten bedrivs fritidshem i sex avdelningar, där ungefär hälften av våra elever är inskrivna. Generellt har skolan god måluppfyllelse och en driven personalgrupp. Skolan är har en stark förankring i lokalsamhället och för skolans framtid finns planer på en nybyggnation.Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är delad i två ganska jämnt fördelade, men olika uppdrag, delvis som vikariesamordnare och delvis som elevassistent. Dagen inleds med arbete med vikarieanskaffning och övergår sedan i elevassistentuppdrag under skoldagen, för att sedan åter avslutas med administration och mer vikariehantering utifrån behov.
Det administrativa uppdraget består av:
• Vikarieanskaffning och samordning åt både skol- och fritidsverksamhet
• Administration av arbetstidsrapporter och löneunderlag för vikarier
• Samordning och kontakt med arbetslag om behov och prioriteringar av resurser
Elevassistentuppdraget består av:
• Arbete som resurs under skoltid i blandade klasser F-6
• Stöd och undervisning åt enskilda elever med behov
Vem söker vi
Vi söker dig som är bra på att samordna och samverka i skolans värld. Du kan vid vikarieanskaffning tillse behov och göra resurseffektiva prioriteringar. I arbetet i klass och med elever märks att du är en engagerad person med barnens lärande i fokus som är bra på att samverka med annan pedagogisk personal. Du har goda administrativa förmågor och kan med stor säkerhet föra dokumentation och administrera underlag som rör vikariesamordning och löneunderlag åt vikarier.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• gymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• erfarenhet av arbete i grundskola - exempelvis som administratör, elevassistent eller lärare
• erfarenhet av vikarieanskaffning och administrativt arbete
• erfarenhet av undervisning och stöd
Meriterande:
• lärarlegitimation
• annan pedagogisk eller administrativ högskoleutbildningÖvrig information
Vi kommer arbeta med intervjuer löpande, så skicka gärna din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla Kommun
(org.nr 212000-1397), https://www.uddevalla.se/jobb
Varvsvägen 1 (visa karta
)
451 81 UDDEVALLA Arbetsplats
Förskole- och grundskoleförvaltningen, Grundskola F-6 Kontakt
Facklig organisation nås via kommunens växel 0522-696000 Jobbnummer
9960363