Electrical & Electronics Engineer - Special Vehicles
Agile Resources AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2026-06-11
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Vill du arbeta med elektrisk konstruktion för specialfordon i en tekniskt avancerad miljö? Här får du driva utveckling från koncept till industrialisering.
Här får du arbeta med elektrisk konstruktion för specialfordon i en utvecklingsmiljö där teknik, samarbete och leverans står i fokus. Rollen passar dig som vill ta ansvar från koncept till industrialisering och bidra med djup teknisk kompetens.
Om rollen
Du blir en del av ett team som arbetar med elektriska ingenjörsaktiviteter för specialfordon.
Rollen innebär nära samarbete med interna specialister och externa partners.
Du driver tekniska lösningar som möter kundens krav och produktens behov.
Det här kommer du göra
Leda och delta i elektrisk design från koncept till industrialisering.
Driva utvecklingsuppgifter tillsammans med interna experter och externa parter.
Föra teknisk dialog med engineering, tillverkning, inköp, leverantörer och kunder.
Dela kunskap, ge teknisk rådgivning och bidra till förbättringsarbete.
Vi söker dig som har
Civilingenjörs- eller högskoleutbildning inom elektroteknik eller liknande område.
Minst 10 års relevant erfarenhet.
Gedigen erfarenhet av elektrisk konstruktion inom lastbil eller liknande fordonsområde.
Erfarenhet av harness design och 3D-verktyg.
Vana av truck configuration och specifikation.
Teknik & Verktyg
Saber
Creo
Catia
KOLA
EDB
Protom
Praktisk information
Ort: Göteborg
Arbetssätt: Ej specificerat
Språk: Ej specificerat Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jp-4130303b0826b699". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agile Resources AB
(org.nr 559359-5258)
417 53 GÖTEBORG Kontakt
Rekryterare
Neethi Gopinadh neethi.gopinadh@agile.nu 0760203611 Jobbnummer
9960367