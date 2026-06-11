Truckförare sommar, Halmstad
Logent Bemanning AB / Lagerjobb / Halmstad Visa alla lagerjobb i Halmstad
2026-06-11
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Nu söker vi dig som är en erfaren truckförare till vår kund i Halmstad med start omgående. Din huvudsakliga arbetsuppgift är daglig truckkörning, då framför allt med ledstaplartruck. Därför behöver du ha god erfarenhet av att köra truck samt känna dig bekväm i rollen som truckförare.
Det är kyl lager så viktigt att du kan hantera att arbeta i kyla.
Arbetstiderna är förlagda på ständig kväll måndag-torsdag.
För att lyckas i rollen som truckförare ska du vara ansvarstagande, självständig och flexibel. Vidare ser vi även att du att du har en god arbetsmoral och känsla för kvalitet.
Som person är du handlingskraftig, social och har ett engagemang utöver det vanliga. Du är ordningsam, håller tider och tycker att den höga pulsen i produktion är stimulerande.
Anställningen är över sommaren med start v25-32
Krav för tjänsten: - Behärskar svenska i tal och skrift. - Truckkort med behörighet A och B (erfarenhet av ledstaplare)
Om ansökan:
Vi jobbar löpande med rekryteringen och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7895878-2049366". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logent Bemanning AB
(org.nr 559041-6714), https://jobb.logent.se
Kristian IV:s väg 3 (visa karta
)
302 50 HALMSTAD Arbetsplats
Logent Jobbnummer
9960366