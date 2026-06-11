Senior Project Manager inom digitala samarbeten

Agile Resources AB / Civilingenjörsjobb / Göteborg
2026-06-11


Visa alla civilingenjörsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Agile Resources AB i Göteborg, Linköping, Norrköping, Södertälje, Solna eller i hela Sverige

Driv komplexa digitala samarbeten och skapa effektiva arbetssätt i en senior projektledarroll med stort mandat och nära samarbete med både ledning och operativa team.
Här får du en senior roll där du driver digitala samarbeten från idé till fungerande arbetssätt. Du arbetar nära både ledning och operativa team och bidrar till att skapa effektiva, hållbara processer.
Om rollen
Driva implementering och förvaltning av ett robust end-to-end-flöde.
Samordna flera externa samarbeten i en komplex miljö.
Växla mellan helhetsperspektiv och konkreta leveranser.
Coacha och granska andras arbete vid behov.

Det här kommer du göra
Leda projekt och säkerställa framdrift i komplexa initiativ.
Arbeta med förändringsledning och förankring i organisationen.
Hantera samarbete med externa parter i digitaliserade upplägg.
Bidra med struktur, prioritering och uppföljning.

Vi söker dig som har
Gedigen erfarenhet av projektledning i komplexa projekt.
Erfarenhet av förändringsledning.
Bakgrund från industriella eller tekniska samarbeten med externa parter.
Förmåga att arbeta självständigt med begränsad styrning.
God kommunikativ förmåga gentemot både ledning och kollegor.

Teknik & Verktyg
Digitala samarbetsflöden
Cybersäkerhetsrelaterade arbetssätt
Projektstyrning
Förändringsledning

Praktisk information
Ort: Göteborg
Arbetssätt: Ej angivet
Språk: Ej angivet

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jp-f84a4b89f409a0b0".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Agile Resources AB (org.nr 559359-5258)
417 53  GÖTEBORG

Kontakt
Rekryterare
Neethi Gopinadh
neethi.gopinadh@agile.nu
0760203611

Jobbnummer
9960362

Prenumerera på jobb från Agile Resources AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Agile Resources AB: