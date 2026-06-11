Redovisningsekonom till växande bolag i Norrbotten
Newr AB / Redovisningsekonomjobb / Boden Visa alla redovisningsekonomjobb i Boden
2026-06-11
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Vi söker nu en redovisningsekonom för ett konsultuppdrag hos vår kund i Norrbotten. Uppdraget passar dig som har flera års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete och trivs i en roll med både operativa och analytiska inslag. Uppdraget startar så snart som möjligt och pågår i 6 månader. Efter uppdragets slut finns goda möjligheter till fortsatt anställning direkt hos kunden för rätt person.
Om rollen
Som redovisningsekonom kommer du att arbeta brett inom ekonomi med särskilt fokus på leverantörsreskontra och löpande redovisning. Du blir en viktig del av ekonomifunktionen och ansvarar för att säkerställa korrekta och effektiva ekonomiska processer.
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
Hantering av leverantörsreskontra
Löpande bokföring och avstämningar
Månadsbokslut och periodiseringar
Kontoavstämningar och uppföljning
Stöd i redovisnings- och ekonomirelaterade frågor
Medverkan i utveckling och effektivisering av ekonomiprocesser
Vi söker dig som
Har minst 5 års erfarenhet av redovisning och ekonomiarbete
Har god erfarenhet av leverantörsreskontra och löpande redovisning
Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift
Har goda kunskaper i ekonomisystem
Välkommen med ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7895938-2049370". Arbetsgivare Newr AB
(org.nr 559230-2615), https://career.newr.se
Stationsgatan 8 (visa karta
)
961 61 BODEN Arbetsplats
Newr Jobbnummer
9960369