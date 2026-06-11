Redovisningsekonom till växande bolag i Norrbotten

Newr AB / Redovisningsekonomjobb / Boden
2026-06-11


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Vi söker nu en redovisningsekonom för ett konsultuppdrag hos vår kund i Norrbotten. Uppdraget passar dig som har flera års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete och trivs i en roll med både operativa och analytiska inslag. Uppdraget startar så snart som möjligt och pågår i 6 månader. Efter uppdragets slut finns goda möjligheter till fortsatt anställning direkt hos kunden för rätt person.
Om rollen
Som redovisningsekonom kommer du att arbeta brett inom ekonomi med särskilt fokus på leverantörsreskontra och löpande redovisning. Du blir en viktig del av ekonomifunktionen och ansvarar för att säkerställa korrekta och effektiva ekonomiska processer.
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:

Hantering av leverantörsreskontra

Löpande bokföring och avstämningar

Månadsbokslut och periodiseringar

Kontoavstämningar och uppföljning

Stöd i redovisnings- och ekonomirelaterade frågor

Medverkan i utveckling och effektivisering av ekonomiprocesser

Vi söker dig som

Har minst 5 års erfarenhet av redovisning och ekonomiarbete

Har god erfarenhet av leverantörsreskontra och löpande redovisning

Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande

Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift

Har goda kunskaper i ekonomisystem

Välkommen med ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7895938-2049370".

Arbetsgivare
Newr AB (org.nr 559230-2615), https://career.newr.se
Stationsgatan 8 (visa karta)
961 61  BODEN

Arbetsplats
Newr

Jobbnummer
9960369

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