Vi söker nu en Sales & Operations Planning Specialist
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Vi söker nu en Sales & Operations planning specialist till vår kund inom fordonsindustrin!
I rollen kommer du att arbeta i en central roll med stort inflytande över affären. Du kommer att arbeta nära tvärfunktionella stakeholders inom försäljning, produktion, finans och regionala marknader för att skapa en god balans mellan efterfrågan, tillgång och lagernivåer. Fokus ligger på både planering och operativt genomförande, samtidigt som du bidrar till att vidareutveckla och förbättra processer inom S&OP och global volymplanering.
Detta är ett konsultuppdrag på heltid med start omgående och pågår till 28e Februari, med goda chanser till förlängning. Om tjänsten
I rollen som Sales & Operations Planning Specialist kommer du att arbeta i en central funktion där du säkerställer att verksamhetens planering hänger ihop från prognos till leverans. Du ansvarar för att driva och koordinera S&OP-processen, vilket innebär att sammanställa försäljningsprognoser, balanserar dessa mot produktionskapacitet och säkerställer rätt lagernivåer.
Du kommer att arbetar nära flera delar av organisationen, såsom försäljning, produktion och finans, och fungerar som en brygga mellan samtliga för att skapa en helhetsbild av affären. Rollen innebär också att analysera data, identifiera risker och avvikelser samt föreslå åtgärder för att optimera flöden och nå affärsmål.
Utöver det operativa arbetet bidrar du även till att utveckla och effektivisera planeringsprocesser, vilket gör rollen både strategisk och analytisk med stor påverkan på verksamhetens resultat.
Arbetsuppgifter:
Driva och koordinera den månatliga S&OP-processen från start till mål
Sammanställa och kvalitetssäkra globala säljprognoser tillsammans med regionala team
Säkerställa att efterfrågan, produktion och lager ligger i balans – så att rätt produkter finns i rätt tid
Följa upp och analysera orderintag, backlog, lagernivåer och leveransprecision
Identifiera risker, avvikelser och förbättringsmöjligheter, samt proaktivt driva åtgärder
Ta fram tydliga rapporter och beslutsunderlag som stöttar ledningen i strategiska beslut
Samarbeta tvärfunktionellt med bland annat försäljning, produktion och finans
Genomföra analyser och bidra med insikter som stärker affärsbeslut
Om dig
För att trivas i rollen är du en person som tar initiativ, är flexibel och har ett öga för detaljer. Du har en analytisk förmåga och gillar att arbeta strukturerat med komplex information. Du är bekväm med att ta ansvar för dina arbetsuppgifter, håller deadlines och trivs i en miljö som präglas av förändring och högt tempo.
Du har lätt för att samarbeta med olika delar av organisationen och är skicklig på att kommunicera tydligt. Samtidigt är du självgående och trygg i att driva ditt arbete framåt, även när du hanterar flera kontaktytor i en internationell och tvärfunktionell miljö.
Vidare har du ett genuint intresse för planering, analys och affärsflöden, och du trivs i en roll där du får kombinera struktur med problemlösning. Du hanterar affärskritisk information med hög integritet och bidrar gärna till att utveckla arbetssätt och processer över tid.Kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning inom exempelvis teknik, ekonomi, företagsekonomi, supply chain eller liknande
Ca. 2-5 års erfarenhet av liknande roll, exempelvis inom S&OP, demand planning eller supply chain
God förståelse för prognostisering och balans mellan tillgång och efterfrågan
Erfarenhet av att arbeta datadrivet med analysverktyg som Excel, Power BI eller liknande
Mycket god kommunikativ förmåga i både svenska och engelska, både tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av planeringssystem (exempelvis SAP IBP/APO eller motsvarande)
Erfarenhet från internationell och tvärfunktionell miljö
Viktigt att tänka på vid ansökan
För att vi på bästa sätt ska kunna ta del av din kompetens och erfarenhet ber vi dig att skicka in ett uppdaterat och tydligt CV, där det framgår vilka roller du haft, dina arbetsuppgifter samt hur många års erfarenhet du har inom respektive område. CV måste skickas in på engelska.
Vi behandlar ansökningar löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Josephine Hjalmarsson via Josephine.hjalmarsson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Ullevigatan 19 (visa karta
)
411 40 GÖTEBORG Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Josephine Hjalmarsson josephine.hjalmarsson@adecco.se Jobbnummer
9960356