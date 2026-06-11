Senior Mechanical Engineer - Chassis Quality
Agile Resources AB / Civilingenjörsjobb / Göteborg Visa alla civilingenjörsjobb i Göteborg
2026-06-11
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Vill du arbeta nära produkten och lösa de mest kritiska kundärendena inom chassiutveckling? Här får du kombinera avancerad mekanisk konstruktion med kvalitet, samarbete och tekniskt ledarskap.
Här får du arbeta i ett erfaret team som fokuserar på de mest kritiska kundärendena inom chassiområdet. Rollen passar dig som vill kombinera hands-on konstruktion med kvalitet, samarbete och tekniskt ansvar.
Om rollen
Du blir en del av ett team som arbetar med att lösa allvarliga kundproblem inom chassi.
Rollen är senior och kräver ett starkt tekniskt hantverk.
Du arbetar nära andra ingenjörer och bidrar i en miljö med högt tempo och tydligt fokus.
Det här kommer du göra
Ta fram tekniska lösningar utifrån funktion, geometri, kvalitet, kostnad och regelverk.
Driva och stödja mekaniska konstruktionsaktiviteter inom ditt område.
Integrera andras leveranser och säkra kvalitet inför release.
Bidra med tekniska underlag till roadmap och utvecklingsarbete.
Stötta kollegor och dela kunskap i teamet.
Vi söker dig som har
Gedigen erfarenhet av mekanisk konstruktion.
Mycket god kunskap i Creo.
God kunskap i KOLA.
Erfarenhet från chassiutveckling är meriterande.
Erfarenhet från produktion eller eftermarknad inom tunga fordon är meriterande.
Stark samarbetsförmåga och tydlig kommunikation.
Teknik & Verktyg
Creo
KOLA
Mekanisk konstruktion
Chassiutveckling
Praktisk information
Ort: Göteborg
Arbetssätt: Ej specificerat
Språk: Ej specificerat Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jp-644729e726ca0c00". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agile Resources AB
(org.nr 559359-5258)
417 53 GÖTEBORG Kontakt
Rekryterare
Neethi Gopinadh neethi.gopinadh@agile.nu 0760203611 Jobbnummer
9960365