Bli en del av vårt verkstadsteam i hamnmiljö
Smålandshamnar AB / Maskinreparatörsjobb / Oskarshamn Visa alla maskinreparatörsjobb i Oskarshamn
2026-06-11
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Smålandshamnar AB i Oskarshamn
, Västervik
eller i hela Sverige
Smålandshamnar söker verkstadsmedarbetare
Om Smålandshamnar
Smålandshamnar är en viktig logistiknod i regionen och spelar en avgörande roll i flödet mellan sjö, väg och industri. Vi arbetar nära rederier, transportörer och industriaktörer och hanterar stora godsvolymer med höga krav på kvalitet, leveransprecision och säkerhet.
Vår verkstadsdel är en nyckelfunktion i verksamheten. Här ansvarar vi för drift, underhåll och reparation av en omfattande maskinpark som används i den dagliga stuveri‐ och terminalverksamheten. Ett väl fungerande verkstadsarbete är en förutsättning för att hamnen ska kunna leverera på sina åtaganden.
Hos oss möter du yrkesstolthet, stark laganda och en tydlig vilja att utvecklas, både tekniskt och organisatoriskt. Säkerhet är alltid högsta prioritet, och arbetet präglas av struktur, samarbete och ett gemensamt ansvar för en säker och effektiv hamnmiljö.
Om jobbet
Som verkstadsmedarbetare ansvarar du för att maskiner och utrustning hålls i gott tekniskt skick. Arbetet sker både i verkstad och ute på hamnområdet, beroende på uppdragets art.
Exempel på utrustning du kommer att arbeta med:
Kranar och lyftutrustning
Truckar och terminaldragare
Lastmaskiner
Släp, vagnar och annan hamnrelaterad utrustning
Arbetet omfattar både planerat underhåll och akuta insatser vid driftstörningar. Du arbetar nära drift‐ och stuveripersonal och har en viktig roll i det dagliga samarbetet i hamnen.
Säkerhet
Säkerhet är en grundläggande del av arbetet. Du förväntas arbeta strukturerat, följa rutiner och bidra till en säker arbetsmiljö för dig själv och andra. Ett genomtänkt säkerhetstänk är avgörande i denna roll.
Vem vi söker
Vi söker dig som är driven och ansvarstagande samt har en nyfiken inställning till teknik och problemlösning. Du är praktiskt lagd och tycker om att arbeta med händerna, samtidigt som du har förmåga att analysera och hitta lösningar när något inte fungerar som det ska. Noggrannhet och ett tydligt säkerhetstänk är en självklar del av ditt arbetssätt, särskilt i en miljö där stora maskiner och tung utrustning används dagligen. Du tar egna initiativ när det behövs, men trivs också med att samarbeta med andra yrkesgrupper och bidra till ett gemensamt ansvar för verksamheten.Publiceringsdatum2026-06-11Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du har ett tekniskt intresse och en nyfikenhet att förstå hur maskiner och system fungerar. Du har en bakgrund inom mekanik och en gymnasieutbildning, gärna med teknisk eller praktisk inriktning. Du har grundläggande kunskaper inom mekanik samt förståelse för hydraulik, pneumatik och elektronik, vilket gör att du kan arbeta med felsökning, service och reparation av olika typer av maskiner och utrustning.
Meriterande erfarenheter
Det är meriterande om du har erfarenhet från hamn‐, industri‐ eller stuveriverksamhet, eller om du tidigare har arbetat med entreprenadmaskiner eller andra tunga arbetsmaskiner. Praktisk vana av felsökning och reparation värdesätts högt, liksom innehav av C‐körkort. Svetskunskaper ses också som en fördel i rollen. Så ansöker du
Vi tillämpar löpande urval — skicka därför gärna in din ansökan redan idag.
Ansök via: jobb@smalandshamnar.com
Kontakt: Anna Andersson, HR-chef, anna.andersson@smalandshamnar.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
E-post: jobb@smalandshamnar.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verkstadsmedarbetare SHAB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Smålandshamnar AB
(org.nr 556028-4563), https://www.smalandshamnar.com/
Norra Strandgatan 50 (visa karta
)
572 32 OSKARSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9960357