Mekaniker Svarvning & Balansering
2026-03-04
Mekaniker - Svarvning & Balansering
Vill du bli en viktig del av ett framgångsrikt företag med stark teamkänsla och en tydlig utvecklingsresa inom elektromekanisk service?
Hos oss får du arbeta i en professionell och trivsam miljö där engagemang, ansvarstagande och samarbete värderas högt. Vi söker nu en mekaniker med inriktning mot svarvning och balansering som vill vara med och bidra till vår fortsatta framgång!
Om rollen
Som mekaniker hos oss arbetar du med kvalificerade uppdrag inom bearbetning och balansering av elektromekaniska komponenter. Arbetet omfattar både planerade uppdrag och akuta insatser.
• Svarvning av axlar och maskinkomponenter m.m.
• Spårning av kommutatorer och komponenter
• Dynamisk balansering av rotorer och roterande utrustning
• Mätning och kontroll av toleranser
• Reparation och återställning av mekaniska delar
Arbetet kräver noggrannhet, förståelse för toleranser och kvalitetssäkring före leverans till kund. Idag fylls tjänsten ut med andra verkstadsarbeten.
Resor i tjänsten kan förekomma.
Vi söker dig som:
• Har en praktisk gymnasieutbildning, gärna inom verkstadsteknik, industri eller liknande
• Har erfarenhet av svarvning och/eller balansering
• Har god vana av mätverktyg och ritningsläsning
• Arbetar strukturerat och dokumenterar ditt arbete
• Har grundläggande IT/datorvana
Som person är du:
• Noggrann och kvalitetsmedveten
• Självgående och ansvarstagande
• Tekniskt intresserad
• En lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö
Vi erbjuder dig:
• En trygg anställning i ett stabilt och växande företag
• Ett engagerat och sammansvetsat team
• En roll med stort eget ansvar
• Möjlighet att arbeta med tekniskt utvecklande uppdrag inom industriell service
Låter detta som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Anställningsinformation
• Start: Omgående/enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid. Tillsvidareanställd
• Arbetstid: Dagtid
• Plats: Örebro
• Kontaktperson: Peter Olsson
FÖRETAGSPRESENTATION
Rörick har marknadens bredaste och mest specialiserade erbjudande inom elektromekaniska produkter och tjänster med enheter i Köping, Västerås, Gävle, Örebro och Göteborg. Rörick erbjuder servo och spindelservice med sliprum internt i Köping. De har den enda IECEx certifierade verkstaden i Sverige i Örebro. De har även Sveriges största Motorhotell i Gävle. Samtliga verkstäder har lång erfarenhet och djup kompetens inom motorer, generatorer, pumpar växlar mm. Kunderna är processtillverkning samt kraft och värmesektorn. Tillsammans med våra medarbetare, kunder och leverantörer sluter vi upp för vår mission "Tillsammans för en hållbar industri". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-mail
E-post: peter.olsson@rorick.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Svarvning & Balansering". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rörick Elektriska Verkstad AB
(org.nr 556110-2079), https://www.rorick.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9777281