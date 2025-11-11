Mekaniker
2025-11-11
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
Vi är ett litet familjeföretag med höga ambitioner.
Är du en driven och ambitiös person med egen motor som vill styra ditt egna arbete?
Vi är ett litet familjeföretag med höga ambitioner. Vi jobbar främst som konsulter inom tillverkningsindustrin där vi hjälper företag att stärka sin konkurrenskraft och nå sina mål. Områdeskompetensen är stor och därför involverar vi flera olika processer i vårat arbete där vi fokuserar på helheten. Vi jobbar holistiskt och kan därmed angripa ett problem med olika synsätt. I huvudsak reparerar och tillverkar vi maskiner och leder projekt.
Att vara en del av vårat team innebär en stor frihet i att själv kunna planera och genomföra arbete hos våra kunder. Din roll kommer vara mångsidig där flexibilitet är nyckelordet. Du ska vara ödmjuk och ha en vilja att utvecklas och lära dig nya saker. Du ska ha god kommunikationsförmåga och tycka om att skapa och utveckla relationer. Beroende på kompetens och intresse finns en stor möjlighet att kunna utveckla och forma den roll du önskar. Du ska vara lojal och ta ansvar för att ditt arbete genomförs föredömligt och noggrant. Vi bryr oss inte om vad du har för utbildning utan vad du kan.
Att tala flytande svenska är ett krav.
B-körkort är ett krav.
I din ansökan önskar vi följande:
CV
Personligt brev
• Varför du söker tjänsten hos oss
• Arbetsmiljö som tilltalar dig
• Framtidsvision och mål med tjänsten
• Personlighet
• Ambitioner
• Intressen
• Personlig utveckling
Välkommen med din ansökan!
Om detta låter spännande och intressant och du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Tobias, 070 2387917. Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: martina@corskogsab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan - Mekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Corskogs AB
Ärnamåla Brännefall 1 (visa karta
)
574 75 KORSBERGA Körkort
