Mekaniker
2025-10-20
, Leksand
, Mora
, Gagnef
, Orsa
Vi söker personal!
Vi söker dig som är mekaniker, du kommer främst att arbeta med att laga och serva trädgårdsmaskiner. Du kommer att behöva felsöka och vara lösningsorienterad, även vara kundmottagare. Förutom våra grundläggande krav kommer vi att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet. Vi söker dig som är noggrann, självgående och flexibel. Du klarar av att arbeta på egen hand såväl som tillsammans med andra. I tjänsten kommer en del kundkontakt förekomma, det är därför viktigt att du trivs med detta, alltid ger god service och har ett gott bemötande till våra kunder. Du kommer främst att ha arbetet förlagt i Rättvik på Bil och Maskinhuset men vi vill även att du kan arbeta med oss i Leksand på vår verkstad där. På Instrument Jige AB arbetar vi med att renovera äldre bil/mc instrument, vi kommer att lära upp dig. Ett krav är B-körkort. Du behöver kunna svenska språket väl, även kunna skriva text och ha datorvana. Du behöver ha viss kunskap i engelska. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Ansök därför så snart som möjligt. Vi är en liten och personlig arbetsplats, vi har ett positivt arbetsklimat och är mån om att våra anställda ska trivas och kunna utvecklas hos oss.
Vid intresse, hör av dig snarast till info@instrumentjige.se
eller 073-5805495
Välkommen med din ansökan önskar Håkan & Anna Berg! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Telefon 073-5805495
E-post: info@instrumentjige.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bil & Maskinhuset Rättvik AB
(org.nr 556659-0294)
Hellebergs Väg 44 (visa karta
)
795 33 RÄTTVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Anna Berg info@instrumentjige.se 073-5805495 Jobbnummer
9564448