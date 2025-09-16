Mekanik konstruktör
En ögonblicksbild av din dag
Vill du vara med och bidra till utformningen av robusta, pålitliga och mycket effektiva kompressorer? Nu förstärker vi vår R&D-avdelning inom kompressorkonstruktion och söker mekanikkonstruktörer, både juniora och seniora profiler!
I rollen kommer du att delta i arbetet inom kompressorkonstruktionsgruppen, som spänner från ny- och vidareutveckling av våra kompressorkomponenter till hantering av fel och garantiärenden. Du kommer att medverka i utvecklingsprojekt för nya och befintliga produkter, där din roll sträcker sig från framtagning av konceptlösningar till detaljkonstruktion, ritningsframtagning och uppföljning av införandet.
Du kommer att samverka med andra discipliner inom kompressorutvecklingen, såsom hållfasthetsberäkning, aerodynamik, skoveldynamik, rotordynamik och materialteknik. Dessutom kommer du att ha mycket kontakt med vår egen tillverkning, våra underleverantörer och vår serviceavdelning.
Hur Du kommer att påverka
* Ta fram nya konstruktionslösningar tillsammans med andra discipliner för befintliga och nya produkter.
* Dokumentera konstruktionslösningar genom tekniska rapporter, tekniska specifikationer, modeller och ritningar.
* Driva fel- och orsaksutredningar.
* Agera teknisk kontakt gentemot leverantörer och egen verkstad.
* Kontinuerligt jobba med att förbättra metoder och processer som en del av det dagliga arbetet.
* Delta i serviceutvecklingsprojekt och stödja teknologiutveckling.
* Supportera produktion och inköp med avvikelsehantering och bedöma påverkan på livslängden.
Vad Du medför
* Högskole-/Civilingenjörsexamen inom maskinteknik eller motsvarande.
* Stort intresse av mekanisk konstruktion.
* En självgående problemlösare som tycker om att samverka med andra i tvärfunktionella team.
* Ansvarstagande, nyfikenhet och en vilja att utvecklas och lära.
* Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift; bra kommunikationsförmåga är nödvändig.
* Erfarenhet av arbete med mekanisk konstruktion eller erfarenhet av 3D CAD (specifikt NX) är meriterande.
* Teknisk erfarenhet och förmåga att använda SAP är önskvärt.
* Kandidaten bör vara analytisk och strukturerad.
Om Teamet
Du kommer bli en del av Kompressorgruppen inom R&D, som idag består av cirka 40 personer, varav 12 personer inom kompressorkonstruktion. Vi är design- och utvecklingsansvariga för kompressorkomponenterna till våra gasturbiner och värmepumpar och tillhör komponentorganisationen inom gasturbinutveckling. Teamet ansvarar för kompressordesign, vilket är den första delen i gasturbinen. Här får du möjligheten att utvecklas tillsammans med engagerade och kunniga kollegor i en internationell kontext!
Inom divisionen Gas Services erbjuder vi energilösningar med noll eller låga utsläpp baserat på våra gasturbiner samlade under ett tak och tillsammans med ångturbiner samt generatorer. Genom service, modernisering och digitalisering av den levererade flottan skapar vi möjligheter för ett minskat klimatavtryck.
Vi kan erbjuda dig förmånliga anställningsförmåner såsom arbetstidsförkortning, förskottssemester, friskvårdsbidrag och ev. möjlighet till flexibel arbetsplats.
Vilka är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Vi möter den ökade efterfrågan på energi i mer än 90 länder samtidigt som vi bidrar till att skydda vårt klimat. Med ca 100,000 engagerade anställda genererar vi inte bara elektricitet till mer än 16% av världens befolkning, utan vi använder också vår teknologi för att skydda människor och miljön.
Vårt globala team är engagerar sig i att göra hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi förvaltar ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka efter personer som stödjer vårt fokus på reducering av koldioxidutsläpp, nya teknologier och energiomvandling.
Hur kan du göra skillnad på Siemens Energy? Titta här: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
Som tur är, så är vi alla olika. Genom mångfald genererar vi kraft. Vi drivs framåt av inkludering och vår gemensamma kreativa energi kommer från ca 130 olika nationaliteter. På Siemens Energy ser vi mångfald som något självklart - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsvariation. Vi ger samhället energi, hela samhället, och vi diskriminerar inte utifrån våra olikheter. Publiceringsdatum2025-09-16Så ansöker du
Tveka inte - skicka in din ansökan via https://jobs.siemens-energy.com/en_US/jobs
eller https://siemensenergy.avature.net/internalcareers
, id nr 281347 senast 2025-10-06
Löpande urval tillämpas, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Radinka Vreca på radinka.vreca@siemens-energy.com
För frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Johanna Sangrud på johanna.sangrud@siemens-energy.com
.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag, eller annonsförmedlare.
Placeringsort: Finspång
Fackliga representanter:
Unionen, unionen.finspang.se@siemens-energy.com
Sveriges Ingenjörer & SACO, asi.se@siemens-energy.com
Ledarna, Jan Lundgren jan.h.lundgren@siemens-energy.com
IF Metall, Mikael Malmgren, mikael.malmgren@siemens-energy.com
