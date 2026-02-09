Medieassistent

Bildexperten är ett familjeföretag, verksamma och specialinriktade på Skolfotografering & Idrottsfotografering.
Vi fotograferar årligen tiotusentals barn och ungdomar runt om i landet.
Just nu söker vi en ny medarbetare till vårt produktionsteam.

Kvalifikationer
• Goda datorkunskaper
• Noggrann och ett öga för detaljer
• Vana att jobba med Adobes programvaror
• Strukturerad och positiv
• Vana att ha många bollar i luften samtidigt

Tjänsten är på heltid. Arbetstider 08:00 - 17:00

Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: ingela@bildexperten.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Medieassistent Borås".

Detta är ett heltidsjobb.

Bildexperten Syd HB, http://www.bildexperten.se

Bildexperten Syd

9730948

