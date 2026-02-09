Medieassistent
Bildexperten Syd HB / Formgivarjobb / Borås Visa alla formgivarjobb i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bildexperten Syd HB i Borås
, Göteborg
, Nacka
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige
Bildexperten är ett familjeföretag, verksamma och specialinriktade på Skolfotografering & Idrottsfotografering.
Vi fotograferar årligen tiotusentals barn och ungdomar runt om i landet.
Just nu söker vi en ny medarbetare till vårt produktionsteam. Publiceringsdatum2026-02-09Kvalifikationer
• Goda datorkunskaper
• Noggrann och ett öga för detaljer
• Vana att jobba med Adobes programvaror
• Strukturerad och positiv
• Vana att ha många bollar i luften samtidigt
Tjänsten är på heltid. Arbetstider 08:00 - 17:00 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: ingela@bildexperten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Medieassistent Borås". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bildexperten Syd HB
, http://www.bildexperten.se Arbetsplats
Bildexperten Syd Jobbnummer
9730948