Medicinsk sekreterare BUP RU
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-08-11
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
En regiongemensam utredningsmottagning för BUP
Inom Västra Götalandsregionen har det pågått ett flerårigt utvecklingsarbete för att förbättra tillgängligheten för barn och unga med psykisk ohälsa.
En viktig del i detta var att starta upp en regiongemensam utredningsmottagning (RU) som ska stötta och avlasta alla fem
BUP-förvaltningar inom regionen. Mottagningens första år har gett effekt på tillgängligheten. Vi kommer nu att växa och anställer därför fler medicinska sekreterare/vårdadmininstratörer till teamet.
RU är en digifysisk mottagning med en rolig, kompetent och drivande personalgrupp som alltid sätter patienterna i fokus och ständigt arbetar för att förbättra och utveckla verksamheten. Mottagningen utreder barn och unga med ADHD, autism eller andra utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser. RU tillhör organisatoriskt barn- och ungdomspsykiatrin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och du kommer att vara placerad på Drottninggatan i Göteborg. Då RU är en regional mottagning kommer din närmsta chef vara enhetschefen på mottagningen.
Arbetsuppgifter
Arbetet består av administrativt utvecklingsarbete. Detta innebär till exempel att se över flödesscheman för utredning, rutiner, produktionsplanering, schemaläggning och lathundar. Därutöver tillkommer sedvanligt administrativt arbete som journaldokumentation, utskrift av brev och remisser, patientadministrativt arbete i ELVIS, 1177, Blåappen och formulärhanteringstjänst.
Viss telefonservice och andra administrativa uppgifter utifrån verksamhetens behov. Vi dokumenterar i Melior och via digital diktering.
Dina arbetstider kommer i regel att vara vardagar kl. 8.00-16.45. Möjlighet till hemarbete 1-2 dagar per vecka finns.
Vem vi söker
Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad för barn och ungdomar varje dag. Du är serviceinriktad, nytänkande, nyfiken, engagerad och driven, prestigelös och trivs med att arbeta i team där alla bidrar utifrån sin kompetens för att driva och utveckla verksamheten framåt.
Du gillar digitala hjälpmedel, flödesscheman, process- och utvecklingsarbete och produktionsstyrning. Du har goda IT-kunskaper och lätt för att lära dig nya system. Är du dessutom bekväm med att lära upp kollegor i IT-system ser vi det som meriterande. Om du har erfarenhet av komplex schemaläggning ser vi det som ett plus.
Vi söker dig som har utbildning inom hälso- och sjukvårdsadministration alternativt har motsvarande godkänd medicinsk-/läkarsekreterarutbildning.
Goda kunskaper i svenska är nödvändigt. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet i kombination med matchning av övrig kompetens på mottagningen
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
