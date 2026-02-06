Medicinsk sekreterare
2026-02-06
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-02-06
Vårdcentralen i Mellerud har cirka 8 000 listade patienter.
Vi är en välfungerande enhet som är bemannad med läkare, distriktssköterskor, specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Hos oss arbetar även ett starkt team för psykisk hälsa bestående av psykologer och ptp-psykologer. Under samma tak har vi rehabmottagning och folktandvård som vi har ett nära samarbete med. Vi har även en barnavårdscentral som finns på familjecentralen.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta våra patienters behov. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen är varierande där mötet med patienten står i fokus. Som medicinsk sekreterare är du en viktig medarbetare på vårdcentralen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av journalskrivning i Asynja Visph, hantering av inkommande remissvar samt lokalt IT-stöd. Även receptionsarbete ingår där du är den första person som patienterna möter.
Om dig
Du är utbildad medicinsk sekreterare. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom regional primärvård. Du har ett genuint intresse för digitalisering och goda kunskaper inom området. Dessutom uttrycker du dig väl på svenska, både i tal och skrift.
Som person är du serviceinriktad och initiativtagande, du trivs med att arbeta självständigt, men har även en god samarbetsförmåga. Du tycker om variation i arbetet och har lätt för att växla mellan olika arbetsuppgifter. Eftersom arbetsbelastningen är varierande så är det viktigt att du klarar av att prioritera bland arbetsuppgifter. Vi ser också att du, tillsammans med oss, har ett stort intresse för verksamhetsutveckling.
Ett professionellt förhållningssätt och ett vänligt bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/688". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Närhälsan Mellerud vårdcentral Kontakt
Erik Stavvik, Vårdcentralchef 070-0819180 Jobbnummer
9728627