Medicinsk sekreterare
Capio Sverige AB / Administratörsjobb / Lund Visa alla administratörsjobb i Lund
2025-09-18
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Lund
, Malmö
, Eslöv
, Vellinge
, Landskrona
eller i hela Sverige
Om oss
Vi på Capio Vårdcentral Lund Clemenstorget söker en vikarierande medicinsk sekreterare till vårt fantastiska team!
Välkommen till en av Skånes största vårdcentraler där våra ca 70 medarbetare har hand om ca 19 000 listade invånare. Här jobbar vi för att tillsammans skapa den bästa möjliga primärvården för våra patienter och vet att vägen dit går genom en tydlig organisation och god arbetsmiljö för oss som jobbar här.
För oss på Capio är det viktigt med ett flexibelt och nära samarbete mellan yrkesgrupperna för att på bästa sätt samordna vården.
Vårdcentralen är indelad i tre team bestående av läkare, sjuksköterskor och sekreterare där varje team ansvarar för sina listade patienter. Detta arbete utgår från dagliga team ronder, där patienter planeras och bokas in efter medicinsk prioritering.
Din roll
Vi söker nu en medicinsk sekreterare för arbete tillsammans med två kollegor på vår vårdcentral. Arbetet som medicinsk sekreterare är omväxlande och stimulerande. I tjänsten ingår rondarbete, journalskrivning, medicinsk dokumentation, remisshantering och scanning, hantering av Mina planer samt övriga administrativa uppgifter.
Vi erbjuder dig
Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktighet från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar. Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsutbyte.
Detta kan du förvänta dig av oss: En närvarande chef och ett inkluderande team med bra stämning där vi lär av varandra! Följande erbjuder vi också:
Möjligheter till utveckling
En arbetsmiljö som du aktivt kan påverka
Flexibla arbetsförutsättningar
En dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar
Om dig
Vi söker dig som är flexibel och nytänkande med vårddokumentationsutbildning. Du bör ha goda kunskaper i svenska språket och i medicinsk terminologi. Vi ser gärna att du som sökande har tidigare erfarenhet av arbete inom primärvård och har goda IT-kunskaper. Vana vid journalsystemet PMO är meriterande
Ansökan
Tjänsten avser graviditetsvikariat 100% tom 260828.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 251018
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Evelyn Mariett Persson mariett.persson@capio.se +46760522541 Jobbnummer
9516176