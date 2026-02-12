Mediasäljare, vikariat 50%
Vi söker en mediasäljare till Megafonen för vikariat i cirka ett års tid.
Här erbjuds du som mediasäljare ett flexibelt arbete i en tajt och lokalt förankrad organisation. Ditt jobb blir att hjälpa företag att nå ut till Skelleftebor via Megafonens olika kanaler som huvudsakligen består av Megafonentidningen och Megafonen.se. Du kommer att jobba med en redan upparbetad kundstock men i uppdraget ingår också att hitta nya kunder under årets gång.
Arbetet sker på dagtid, vardagar. Kollektivavtal finns.Publiceringsdatum2026-02-12Kvalifikationer
Vi söker dig som vill arbeta med uppsökande försäljning på en lokal marknad. Du är social, tar egna initiativ och har gärna tidigare erfarenhet av försäljning. Utbildning inom försäljning är meriterande men inget krav. B-körkort krävs samt tillgång till egen bil.
Du trivs med att arbeta självständigt men uppskattar också samarbete i team. Ålder och bakgrund spelar ingen roll - det är din inställning och ditt engagemang som är viktigast. Driver du redan ett eget företag och är intresserad av extra säljuppdrag? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Vi är en värderingsstyrd koncern som eftersträvar jämställdhet och mångfald och värdesätter därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Omfattning: 50%, föräldravikariat cirka ett år
Start: Enligt överenskommelse.
Lön: Fast grundlön plus provision
Arbetsgivare: Megafonen Skellefteå (Nyhetsmegafonen i Skellefteå AB)
Ort: Skellefteå
Frågor? Kontakta kontorschef Malin Eriksson, 070-4617350, malin@megafonen.seOm företaget
Megafonen startades 2010 som en nöjessajt med fokus på vad som händer i Skellefteå. Under åren har företaget utvecklats och levererar numera allt från nyheter och fördjupningar till inspiration och reportage via megafonen.se samt gratistidningen Megafonen som delas ut till hushåll och företag i kommunen.
Sedan årsskiftet 2024/2025 ägs företaget av NTM, en stiftelseägd koncern med hjärtat i den lokala journalistiken. Idag sysselsätter Megafonen fem heltidstjänster varav tre personer arbetar med sälj.
Vi har höga ambitioner i vårt dagliga arbete och som arbetsgivare. Vi arbetar aktivt med vår arbetsmiljö, kompetens och ledarskap för att skapa en välmående verksamhet. Vi värdesätter mångfald och utvecklas genom att ta vara på våra medarbetares skilda erfarenheter och perspektiv, men vi samlas under en gemensam värdegrund: Vi är lyhörda, målinriktade och nyfikna och därför snabba till förändring. Vi har en positiv anda och vi är förlåtande, toleranta och inkluderande. Så ansöker du
