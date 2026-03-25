Medarbetare till Servering och Reception
Uppsala Kommun Arenor och Fastigheter - Fyrishov Vill du ha ett jobb där du får möta människor, ge service i toppklass och vara en del av ett härligt team? Då kan det här vara rollen för dig. Vi söker dig som är intresserad av en behovsanställning under MAJ - SEP.Publiceringsdatum2026-03-25Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta vid behov i vår serveringsverksamhet och reception/kundmottagning på Fyrishov. Här får du ett omväxlande arbete där du möter många olika besökare och bidrar till att skapa en positiv upplevelse - både inomhus och vid vårt utebad under sommaren.
Du blir en del av ett team med både fast och timanställd personal. Arbetet varierar mellan servering, reception och andra serviceuppgifter inom verksamheten. Vi värdesätter flexibilitet, engagemang och en positiv inställning.Arbetsuppgifter
Ge service och sälja Fyrishovs produkter inom bad, idrott, servering och event
Arbeta i servering, reception och vid utebadets serviceställen under sommaren
Hantera telefon, kassa och enklare administrativa uppgifter
Bidra till ett gott värdskap och ett professionellt kundbemötande
Stötta andra enheter vid behov
Arbetstiderna följer verksamhetens öppettider: måndag-söndag kl. 05.45-22.15.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är minst 18 år och har gymnasieutbildning
Har erfarenhet av service och är trygg i att kommunicera på svenska och engelska
Är social, positiv och trivs med att möta många olika människor
Är lugn och stabil även när tempot är högt
Är noggrann, ansvarstagande och gillar att lära dig nya saker
Har dator- och kassavana eller erfarenhet av försäljning (meriterande)
Du har lätt för att samarbeta, men kan också ta eget ansvar och planera ditt arbete.
Att vara lösningsorienterad och flexibel är egenskaper vi uppskattar mycket.Övrig information
Uppsala Arenor och Fastigheter strävar efter jämn könsfördelning och mångfald. Vi välkomnar därför sökande av alla kön, bakgrunder och erfarenheter.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Sista ansökningsdag är 30 april 2026, men urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas tidigare.
Vi undanber oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt annonsförsäljare.
Frågor? Kontakta Linda Mineur, biträdande enhetschef Reception och servering: linda.mineur@uppsala.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Om arbetsgivaren - Uppsala arenor och fastigheter
För att kunna möta framtida behov i ett växande Uppsala bildades Uppsala arenor och fastigheter för arena och fastighetsförvaltning. Uppsala arenor och fastigheter ansvarar för verksamheterna på kommunens idrottsanläggningar, exempelvis skötsel av fotbollsplaner och bokningssystem för lokaler. Bolaget förvärvar, äger, utvecklar och förvaltar en stor andel av kommunens fastigheter. Så ansöker du
