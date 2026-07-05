Medarbetare till Kvalitets ansvarig

Magnussons Fisk AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Göteborg
2026-07-05


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Vill du arbeta i Livsmedelsproduktion med fisk.

Publiceringsdatum
2026-07-05

Dina arbetsuppgifter
Som produktionsmedarbetare kommer du arbeta i produktion, där ligger fokus på kvalitet, noggrannhet och livsmedelssäkerhet.
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av:
Packning /hantering av fisk
Kvalitetskontroller av produkter/förpackningar
Märkning /etikettering
Hantering av produktionsutrustning
Städning och rengöring enligt gällande hygienrutiner
Bidra till ett säkert och effektivt produktionsflöde

Vi söker dig som
Är noggrann och kvalitetsmedveten
Har god arbetsmoral
Kan arbeta i ett högt tempo utan att tumma på kvaliteten
Ha förståelse för hygien och livsmedelssäkerhet

Tidigare erfarenhet inom livsmedelsproduktion är meriterande

Kvalifikationer
Utbildning inom livmedelteknik, HACCP eller likvärdigt
Förmåga att kunna arbeta självständigt och i team
Kunna förstå svenska i tal /skrift

Övrig information
Start: Augusti/September
Arbetstid: Måndag-fredag
Plats: Magnussons Fisk har tre produktionsanläggningar i Göteborg.
Omfattning: Heltid

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
e-post
E-post: application@magnussonsfisk.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "31249039".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Magnussons Fisk AB (org.nr 556321-3692)
Fiskhamnspiren 2 (visa karta)
414 51  GÖTEBORG

Jobbnummer
9992787

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