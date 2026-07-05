Medarbetare till Kvalitets ansvarig
Magnussons Fisk AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Göteborg Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Göteborg
2026-07-05
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Vill du arbeta i Livsmedelsproduktion med fisk.Publiceringsdatum2026-07-05Dina arbetsuppgifter
Som produktionsmedarbetare kommer du arbeta i produktion, där ligger fokus på kvalitet, noggrannhet och livsmedelssäkerhet.
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av:
Packning /hantering av fisk
Kvalitetskontroller av produkter/förpackningar
Märkning /etikettering
Hantering av produktionsutrustning
Städning och rengöring enligt gällande hygienrutiner
Bidra till ett säkert och effektivt produktionsflöde
Vi söker dig som
Är noggrann och kvalitetsmedveten
Har god arbetsmoral
Kan arbeta i ett högt tempo utan att tumma på kvaliteten
Ha förståelse för hygien och livsmedelssäkerhet
Tidigare erfarenhet inom livsmedelsproduktion är meriterandeKvalifikationer
Utbildning inom livmedelteknik, HACCP eller likvärdigt
Förmåga att kunna arbeta självständigt och i team
Kunna förstå svenska i tal /skrift
Övrig information
Start: Augusti/September
Arbetstid: Måndag-fredag
Plats: Magnussons Fisk har tre produktionsanläggningar i Göteborg.
Omfattning: Heltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
e-post
E-post: application@magnussonsfisk.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "31249039". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Magnussons Fisk AB
(org.nr 556321-3692)
Fiskhamnspiren 2 (visa karta
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414 51 GÖTEBORG Jobbnummer
9992787