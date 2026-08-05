Timanställd sjuksköterska till Palliativ vårdavdelning, Ersta sjukhus
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2026-08-05
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Om arbetsplatsen
Ersta sjukhus ingår i Ersta diakoni och är Sveriges största idéburna sjukhus med en tydlig värdegrund – att se hela människan. Sedan 1851 har vi bedrivit sjukvård på Södermalm i Stockholm, och tar numer emot patienter från hela landet. Här erbjuder vi högkvalitativ, specialiserad sjukvård med både bredd och spetskompetens. Vi är en universitetssjukvårdsenhet och bedriver forskning, utbildning och utveckling i samverkan med Karolinska Institutet. Vi växer för att kunna hjälpa fler och sedan 2023 har sjukhusets kapacitet tredubblats och åtta nya verksamheter har startat.
Vår palliativa klinik är en av landets största verksamheter för specialiserad palliativ vård och består av:
Specialiserad palliativ slutenvårdsavdelning (SPSV)
Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)
Lilla Erstagården – Sveriges enda palliativa vårdavdelning för barn och unga.
På vår palliativa vårdavdelning finns 21 vårdplatser i moderna lokaler på Södermalm. Här vårdar vi patienter med komplexa symtom och stort omvårdnadsbehov. Arbetet präglas av hög medicinsk kompetens, nära samarbete mellan olika professioner och ett gemensamt fokus på att skapa bästa möjliga livskvalitet för patient och närstående.
Hos oss är omtanke en del av vår kompetens. Här får du arbeta i en verksamhet där hög medicinsk kompetens kombineras med tid för reflektion, nära samarbete och ett helhetsperspektiv på patienten.
Om rollen
Som timanställd sjuksköterska blir du en viktig del av vårt team och bidrar där behovet är som störst. Du arbetar tillsammans med erfarna kollegor i en verksamhet där samarbete, kunskapsutbyte och respekt för varje patients unika situation är en självklar del av vardagen.
Arbetet omfattar bland annat:
avancerad omvårdnad och symtomlindring
medicinsktekniska insatser
stöd till patienter och närstående
nära samarbete med läkare, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kurator, präst och diakon.
Hos oss finns en bred kompetens och ett klimat där vi gärna delar kunskap med varandra. Oavsett om du arbetar enstaka pass eller återkommer regelbundet vill vi att du ska känna dig som en del av verksamheten.
Vem är du?
För att trivas hos oss tror vi att du uppskattar att arbeta nära både patienter och kollegor. Du är lyhörd, samarbetar gärna med andra och möter patienter och närstående med professionalism och respekt, även i komplexa situationer.
Din erfarenhet Publiceringsdatum2026-08-05Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Några års erfarenhet av patientnära vård
God vana av medicinsktekniska moment och kliniska bedömningar
Meriterande:
Erfarenhet av palliativ vård eller onkologi
Specialistutbildning inom relevant område
Övrigt om rekryteringen
Tjänsten är en behovsanställning där arbetspassen kan förläggas dag, kväll, natt och helg utifrån verksamhetens behov.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Inför anställning kommer vi att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Kontaktperson: Charlotte Laurell, Vårdenhetschef, charlotte.laurell@erstadiakoni.se
Facklig kontaktperson: Vårdförbundet Ersta diakoni, vardforbundet@erstadiakoni.se
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8174239-2132692". Arbetsgivare Ersta Diakonisällskap
, https://erstadiakoni.teamtailor.com
Folkungagatan 125 (visa karta
)
116 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Ersta diakoni Jobbnummer
10023498