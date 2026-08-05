Psykologkonsult - neuropsykiatriska utredningar Sundsvall/Östersund
Modigo AB / Psykologjobb / Östersund Visa alla psykologjobb i Östersund
2026-08-05
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Modigo söker legitimerade psykologer med minst tre års erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar för konsultuppdrag på våra mottagningar i Sundsvall och i Östersund.
Modigo är en väletablerad vårdgivare specialiserad inom neuropsykiatri. Vår verksamhet präglas av hög kvalitet i det kliniska arbetet, flexibilitet och ett prestigelöst samarbete där psykologers kompetens står i centrum. Våra chefer är psykologer med klinisk bakgrund och vårt fokus är att skapa goda förutsättningar för ett hållbart och kvalitativt arbete.
Du arbetar i utredningsteam tillsammans med läkare och får administrativ avlastning kring bokningar och samordning. Chef för verksamheten är psykolog. Som konsult hos oss blir du en del av verksamheten och teamet. Du får introduktion i våra riktlinjer samt stöd av erfarna kliniska psykologer, chef och kollegor i utredningsteamet.
Utredningarna genomförs i Sundsvall eller Östersund. Minst ett besök sker alltid fysiskt på mottagningen, medan övriga delar av utredningen kan genomföras digitalt.
Period och omfattning
Behov av konsulter finns från augusti och löpande framåt.
Antalet utredningar är flexibelt och bestäms i samband med uppdragets start.
Uppdraget kan omfatta utredningar i Sundsvall och/eller Östersund, enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-08-05Kvalifikationer
Legitimerad psykolog
Minst tre års erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar.
Erfarenhet av utredningar av både barn och vuxna är meriterande.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Intresserad? Varmt välkommen att kontakta ansvarig chef. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: kristina.edholm@modigo.se Arbetsgivare Modigo AB
(org.nr 556920-9561) Arbetsplats
Modigo Östersund Kontakt
Enhetschef
Kristina Edholm kristina.edholm@modigo.se 073-147 59 13 Jobbnummer
10023499