Medarbetare till Fältgruppen
2026-01-13
I Österåker erbjuds många möjligheter till upplevelser för både kropp och själ. En fantastisk natur och starkt föreningsliv bäddar för ett rikt kultur- och fritidsliv. I kommunen finns, förutom skärgården med dess 1100 öar, flera strövområden i naturreservat, en paddelvänlig och konstutsmyckad kanal, bibliotek, teater, flera idrottsanläggningar samt en multiarena och ett brett kulturutbud.
Vill du vara med och forma ungas framtid samtidigt som du använder dina projektledningsfärdigheter? Vi söker en entusiastisk och engagerad ungdomsledare med social kompetens och en passion för att främja ungdomars delaktighet och inflytande. Om du tror på att unga människor har kraften att skapa förändring och vill stödja dem i den resan, då är detta en roll för dig!
Vi erbjuder en meningsfull roll som katalysator för ungas personliga utveckling i nära samarbete med dina kollegor i fältgruppen. Du får chansen att utveckla ditt ledarskap och coacha unga människor på deras väg mot självförverkligande i en arbetsmiljö som främjar mångfald och inkludering. Hos oss kan du göra verklig skillnad i unga människors liv samtidigt som du själv utvecklas.
Ditt nya jobb
I den här rollen är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att främja och stödja ungdomarnas aktiva delaktighet i planeringen och genomförandet av projekt och aktiviteter. Du kommer också att arbeta uppsökande med målgruppen i åldern 10-18 år för att skapa meningsfulla aktiviteter och bygga relationer. Vi arbetar systematiskt med fritiden som social skyddsfaktor och samarbetar nära med socialtjänst, fritidsgårdar, polis, skola och vårdnadshavare m fl.
Det är viktigt att skapa en atmosfär av öppenhet och respekt där unga människor känner sig fria att uttrycka sig och ta initiativ. Samtidigt kommer du att ha ansvar för att arbeta med strukturerad dokumentation och tydlig kommunikation.
En viktig del av din roll är att genomföra utvärderingar och reflektion tillsammans med ungdomarna och kollegor. Detta syftar till att kontinuerligt förbättra verksamheten och dess effektivitet, och det bidrar till en mer meningsfull och givande upplevelse för alla inblandade
Erfarenhet av att arbeta med unga människor och stark tilltro till deras förmåga att ta ansvar och driva positiva förändringar är centrala kvaliteter för denna roll. Du har en förmåga att etablera starka relationer, bygga förtroende och främja delaktighet.
Din grundläggande förståelse för projektmetodik och hur organiserad fritid kan fungera som en skyddsfaktor är värdefulla inslag. Du kommunicerar empatiskt och inkluderande, och du har förmågan att motivera och inspirera unga att ta ansvar för sina val och liv.
Din förmåga att agera som en god förebild och visa en stark etisk medvetenhet är av stor vikt. Dessutom har du en klar förmåga att separera jobb och privatliv och visar en ödmjuk och prestigelös inställning.
Det är en fördel om du har B-körkort och vi vill att du har en utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant. Erfarenhet av att arbeta med nätverket KEKS är meriterande. Att vara kreativ och nytänkande är också egenskaper som uppskattas i denna roll.
Anställningens omfattning
Heltid 40 timmar/v.
Anställningsform
Tillsvidare, fast anställning.Tillträde
2026-02-15 eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag
2026-01-27
Visst låter det spännande? Registrera din ansökan via knappen "Ansök". Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar på något annat sätt.
Gå gärna in och läs mer på osteraker.se/jobbaiösteråker
Österåkers kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Precis som vi har du också ett barnrättsperspektiv i ditt dagliga arbete, i enlighet med barnkonventionen.
Kontaktuppgifter till våra fackliga företrädare hittar ni på vår webbplats.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi önskar därför att inte bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Tre mil till Stockholm, 1 100 öar, 93 mil kustlinje och ett lite härligare sätt att leva. Vi i Österåker är stolta över vår storstadsnära skärgårdsmiljö där det natursköna kulturlandskapet alltid finns nära. Centralorten Åkersberga utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär. Här utvecklar vi ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka. Ersättning
