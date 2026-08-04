Medarbetare på fritids 50%

Stiftelsen Martinskolan Söders Waldorfskola / Barnskötarjobb / Stockholm
2026-08-04


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Vi söker barnskötare till vår fritidsverksamhet inom grundskolan och resursskolan. Tjänsterna är på 50% och arbetstiden är fördelad på 5 dagar/vecka, ca 13:00 - 17:00
Som medarbetare på fritids ansvarar du för tillsyn och aktiviteter för elever i främst åk 1-3 under ledning av fritids egna lärare/fritidspedagoger. Vi är mycket utomhus, du måste vara aktiv och rörlig och uppskatta utomhusaktiviteter. Du behöver kunna kommunicera muntligt på svenska.
Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av elever med NPF.
Tjänsterna är timanställningar under lå 26/27.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: rektor@martinskolan.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Stiftelsen Martinskolan Söders Waldorfskola, http://www.martinskolan.se
Munstycksvägen 18 (visa karta)
123 57  FARSTA

Arbetsplats
Martinskolan grundskola och fritids

Jobbnummer
10021678

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