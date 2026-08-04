Medarbetare på fritids 50%

Vi söker barnskötare till vår fritidsverksamhet inom grundskolan och resursskolan. Tjänsterna är på 50% och arbetstiden är fördelad på 5 dagar/vecka, ca 13:00 - 17:00 Som medarbetare på fritids ansvarar du för tillsyn och aktiviteter för elever i främst åk 1-3 under ledning av fritids egna lärare/fritidspedagoger. Vi är mycket utomhus, du måste vara aktiv och rörlig och uppskatta utomhusaktiviteter. Du behöver kunna kommunicera muntligt på svenska. Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av elever med NPF. Tjänsterna är timanställningar under lå 26/27.