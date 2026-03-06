Medarbetare lager och logistik
2026-03-06
Vi behöver stärka upp vår verksamhet i Malmö med en resurs till vår lager & logistikavdelning.
Vi erbjuder
Som medarbetare på vår lager & logistikavdelning i Malmö så erbjuder vi en central och viktig roll i vårt företag. Tusentals artiklar passerar vårt huvudlager varje månad och du är delaktig i och ansvarar för att de når fram i tid till våra kunder och våra tekniker runt om i landet.
Våra förväntningar
Vi tror du har några års erfarenhet av att arbeta med uppgifter inom lager, logistik och shipping. Du har arbetat med relevanta stödsystem och du känner dig trygg i hanteringen av transportbokningar, speditörskontakter och TA-system. Du har truckkort och är van att köra truck och hantera gods i höglager liksom på en gårdsplan. För oss är arbetsmiljön mycket viktig och det vill vi att du tycker också. Du och dina kollegor ska alltid känna sig trygga på vår arbetsplats.
I rollen ingår
Plockning & packning
Lastning & Lossning
Hantering transportdokumentation
Administration i affärssystem
Inventeringar
Lageroptimering, inkuransbevakning och utskrotning
Vi vill att du har kunden i fokus. Du är ansvarstagande och noggrann samtidigt som du är kommunikativ och lösningsorienterad. Du vill vara med och bidra till ständiga förbättringar tillsammans med dina närmsta kollegor, övriga avdelningar liksom leverantörer och kunder. Du är bekväm med administration, affärssystem och digitala verktyg i allmänhet.
Känner du igen dig själv i beskrivningen är du varmt välkommen att skicka in din ansökan
